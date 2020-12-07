





Новые модели ASUS ZenBook Classic были анонсированы в сентябре на выставке IFA 2020, а продажи в России стартовали в конце ноября. По времени — идеально. Как раз к моменту, когда мы начинаем задумываться о крупных покупках к Новому году и готовим подарки для себя и близких. Нынешний ноутбук требует замены на что-то более свежее и технологичное, а в устройствах вы цените максимальную мобильность в сочетании с высокой продуктивностью в работе? Тогда считайте, что этот обзор — тот самый знак, который вы ждали, чтобы присмотреть новый компьютер.Экстерьер ZenBook Classic получился под стать названию — сдержанная и лаконичная классика, в которой безошибочно угадываются фирменные дизайнерские решения ASUS. Корпус темно-серого или нежно-лилового цвета, на металлической крышке от смещенного в сторону логотипа расходятся узнаваемые концентрические круги. Материалы и текстуры подобраны удачно — ноутбук получился практичным, его поверхности устойчивы к царапинам и загрязнениям. Да и в тактильном плане все очень приятно, наощупь создается ощущение дорогой, качественной и хорошо собранной вещи. Придраться не к чему.Последние годы дизайнеры и инженеры ASUS делают ставку на максимальное снижение физических размеров устройств, и весьма преуспели в этом. По занимаемой на столе площади, ZenBook UX435EG — один из самых компактных среди ноутбуков с экраном 14 дюймов. Еще несколько лет назад такими габаритами не могли похвастаться многие 13-дюймовые модели, а сейчас при достаточной для комфортной работы диагонали дисплея мы имеем размеры 31,9 х 19,9 см. Не отстает и толщина корпуса, она составляет всего 1,59 ~ 1,79 см, и это при хорошем наборе разъёмов для подключения периферии. В зависимости от конфигурации, вес ноутбука составляет 1,19 ~ 1,29 кг, а добавив к этому достаточно компактный и легкий блок питания, мы получаем устройство с отличной мобильностью. Сочетание размера и веса позволяет комфортно носить ZenBook Classic на работу, брать его в кафе или на встречи, а главное, он легко помещается даже в небольшие рюкзаки и сумки.Что важно, компактные размеры не заставляют жертвовать эргономикой. В ZenBook UX435EG удобная полноразмерная клавиатура без особых компромиссов в раскладке, достаточно большой и широкий тачпад. Для тех, кто уже пользовался ноутбуками ASUS последних лет, это не будет открытием, но при переходе на ZenBook 14 с устройств других производителей или старых моделей ASUS приятным открытием станет фирменный экранный шарнир ErgoLift. При открытой крышке он автоматически приподнимает заднюю часть корпуса на 3 градуса относительно поверхности. Во-первых, это решение улучшает эргономику, поскольку клавиатура располагается под небольшим углом и набирать текст становится чуточку удобней. Во-вторых, улучшается циркуляция воздуха и теплообмен, что положительно сказывается на производительности и уровне шума от системы активного охлаждения.Мне очень нравится подход ASUS к расширению привычной функциональности ноутбуков и переосмыслению взаимодействия с ними. В некоторых моделях нажатием клавиши в углу тачпада можно активировать подсветку, имитирующую цифровой блок клавиш для быстрого и удобного ввода числовых значений. А концепция ScreenPad 2.0 идет еще дальше и предлагает встроенный в сенсорную панель полноценный дисплей с диагональю 5,65 дюймов и интерфейсом, напоминающим смартфонный.ScreenPad имеет собственное программное обеспечение ScreenXpert 2.0 с возможностью запуска специально разработанных программистами ASUS утилит, обычных приложений, установленных на компьютер, а для совместимого софта (например, приложений Corel для обработки видео) также есть возможность переносить на ScreenPad часть интерфейса для удобного доступа к инструментами.В частности, на ScreenPad 2.0 доступна утилита Handwriting для рукописного ввода или включается цифровой блок NumPad, также на дополнительном экране можно запустить Spotify, мессенджер, перенести окно видеоплеера или открыть ссылку в браузере, если нужно иметь перед глазами какую-то информацию во время работы с другим приложением. А из забавного, можно даже раскинуть пасьянс, не отрываясь от работы на основном экране. Многие приложения автоматически адаптируются к 5,65-дюймовому сенсорному экрану и без проблем работают в таком мини-формате.Поначалу использование ScreenPad 2.0 требует привыкания. При всех преимуществах дополнительного экрана, его использование значительно отличается от привычного взаимодействия с ноутбуком, так что какое-то время приходится переучиваться и даже заставлять себя включать его в повседневную работу. Но стоит несколько раз попробовать ScreenPad в разных сценариях, отказаться от второго экрана будет непросто. Время от времени он не просто удобная опция, а действительно повышает продуктивность, многозадачность и эффективность работы, уменьшая необходимость переключаться между приложениями и отвлекаться от текущей задачи.Благодаря уменьшению рамки вокруг дисплея инженерам ASUS удается делать ноутбуки очень компактными. Заявленная ширина рамки сбоку составляет всего 2,6 мм, при этом учитывается расстояние между границей неактивной области экрана и внутренним краем корпуса. Если считать полную ширина корпуса, то размер рамки сбоку равен 4,1 мм. Ширина рамок сверху и снизу – 6,1 и 3,3 мм, соответственно. В итоге соотношение площади экрана ко всей поверхности составляет рекордные для ноутбуков 92%.В ASUS ZenBook UX435EG доступно два варианта 14-дюймового IPS-экрана: с сенсорным слоем и с матовым антибликовым покрытием. Разрешение в любом случае FullHD (1920x1080), пропорции экрана 16:9, охват цветового пространства sRGB 100%. Яркость, контрастность, цветопередача — все это в порядке. Дисплей качественный, с хорошей заводской калибровкой.Традиционно для ASUS, предлагается несколько версий одной модели. Что брать — зависит от потребностей пользователя и бюджета на покупку. В базе ASUS ZenBook UX435EG оснащается процессором Intel Core i5-1135G7 2,4 ГГц с Turbo boost до 4,2 ГГц. Нужно мощнее — тогда смотрите на версию с процессором Intel Core i7-1165G7 2,8 ГГц с Turbo boost до 4,7 ГГц. Видеокарта в любом случае будет дискретная, NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ памяти GDDR6. Объем оперативки составляет 8 или 16 гигабайт (LPDDR4X 4266 МГц). А для хранения данных доступны следующие варианты:- SSD емкостью 1 ТБ PCIe NVMe 3.0 x4 M.2- SSD емкостью 256 ГБ или 512 ГБ или 1 ТБ PCIe NVMe 3.0 x2 M.2- SSD с памятью Intel Optane H10 емкостью 512 ГБ или 1 ТБ PCIe NVMe 3.0 x2 M.2Беспроводные интерфейсы — свежайшие. В ноутбуке стоят модули Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) гигабитного класса и Bluetooth 5.0. Для проводного подключения предусмотрены два разъема Thunderbolt 4 USB-C (до 40 Гбит/с), один USB 3.2 Gen 1 Type-A (до 5 Гбит/с), порт HDMI 2.0 и 3.5 мм аудиоразъем для гарнитуры. Кроме того, есть кард-ридер для MicroSD. Среди прочих аппаратных особенностей стоит упомянуть два достаточно громких динамика с сертификацией Harman/Kardon, инфракрасную камеру с поддержкой Windows Hello, полноразмерную клавиатуру с подсветкой и увеличенным ходом клавиш (1,4 мм). Аккумулятор в ноутбуке установлен литий-полимерный, 63 Вт·ч, для зарядки используется разъем USB-C.Из-за пандемии коронавируса рынок ноутбуков оказался на подъеме. Многим понадобилось обновить компьютеры, некоторые стали покупать портативные устройства, которые удобно использовать как дома, так и в офисе. Производители, в свою очередь, понемногу начинают учитывать новые запросы покупателей. Одним из наиболее заметных трендов стала видеосвязь. Звонки в Zoom и подобных сервисах используются для дистанционного образования в школах и университетах, для повседневного общения коллег, проведения совещаний, презентаций и прочего. С учетом этого специалисты ASUS разработали технологию шумоподавления на основе машинного обучения.В приложении MyASUS есть функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter — еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников. Машинное обучение натренировали для различного окружения, например, дома отсекаются крики детей или шум робота-пылесоса, в офисе — щелчки мыши и клавиатуры и звуки шагов, а при работе в кафе устраняется проблема фоновой музыки и звона посуды.А из еще более необычного стоит отметить, что у ZenBook в расцветке «лиловый туман» область клавиатуры обрабатывается эксклюзивным антибактериальным покрытием BacGuard. Почему оно не досталось ноутбуку в сером цвете — можно только гадать. Но сам факт того, что производители начинают задумываться о таких вещах сложно оставить без внимания. Защита BacGuard поможет предотвратить передачу вредных микроорганизмов через контакт с поверхностями ноутбука. Покрытие было протестировано независимой лабораторией по стандарту ISO 22196 («Измерение антибактериальной активности на поверхности пластмасс и других непористых материалов») с использованием бактериальных культур, включавших кишечную палочку и золотистый стафилококк. Результат антибактериального действия показал 99-процентное снижение бактериальной активности по сравнению с необработанной поверхностью.В итоге ASUS ZenBook UX435EG — отличное решение для тех, кто ищет компактный, легкий и живучий ноутбук для работы дома и в офисе. У него достаточно большая диагональ экрана, продуманная эргономика, а производительность аппаратной конфигурации отлично дополняет второй экран ScreenPad 2.0, обеспечивающий значительный прирост продуктивности при работе с несколькими приложениями одновременно.