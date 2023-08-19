Популярный гаджет для здоровья оказался «пустышкой». Его покупка — деньги на ветер

Ученые провели исследования для выявления пользы очков, защищающих от вредного воздействия синего света. Они проанализировали 17 научных статей, опубликованных в 6 мировых изданиях и проверили их на практике. Результаты оказались крайне сомнительными.Влияние синего света на остроту зрения и общего состояния человека — тема популярная. Многие офтальмологи уверены, что вредное излучение пагубно сказывается на биоритмах человека, качестве сна и постепенно убивает клетки роговицы глаза. Чтобы этого избежать врачи рекомендуют использовать защитные линзы, а успешные маркетологи предоставят красивую оправу на любой вкус. О пользе аксессуара написана не одна научная статья, достоверность которых взялись исследовать ученые из Австралии и Великобритании.В проведении контрольных тестов участвовали несколько групп от 5 до 156 человек, а длительность исследований составляла до 5 месяцев. Эксперимент показал, что результат от ношения очков, блокирующих синий свет, не соответствуют обещаниям из рекламы и советам оптометристов.По словам ведущего автора исследований Лоры Дауни, результаты, основанных на современных данных, доказывают, что польза синих фильтров неубедительна и неопределенна. Вероятно, для подтверждения эффективности таких очков требуются более длительные испытания, однако источники, продвигающие пользу защитных линз, таковых не проводили. На данном этапе острая потребность людей в аксессуаре сомнительна и является скорее рекламным ходом, чем заботой о здоровье глаз.Авторы уточняют:«Количество синего света, получаемого нашими глазами от искусственных источников, таких как экраны компьютеров, составляет примерно тысячную долю от того, что мы получаем от естественного дневного света. Фильтрующие линзы, обычно блокируют около 10–25 % синего света (зависит от модели). Для фильтрации большего количества синего света линзы должны иметь явный янтарный оттенок, что скажется на восприятие цвета».