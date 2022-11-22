Компания Vivo представила два флагманских смартфона. Модели Vivo X90 и Vivo X90 Pro+ стали первыми в мире, получившими процессоры Dimensity 9200 от MediaTek и Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.В Vivo X90 используется чип Dimensity 9200, который обеспечил смартфону 1,284 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что является одним из наиболее высоких результатов. Модель оснащена AMOLED-экраном BOE Q9 диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, в накопителе может быть 128, 256 или 512 ГБ, а аккумулятор обладает ёмкостью 4810 мА·ч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. Также есть модуль NFC, а корпус защищён от воды по стандарту IP64. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная состоит из трёх модулей (главный 50 Мп, ширик 12 Мп, телевик 12 Мп) и дополнена оптикой Zeiss.В Vivo X90 используется чип Snapdragon 8 Gen 2, который набирает в AnTuTu около 1,3 млн баллов. Смартфон оснащён AMOLED-экраном Samsung E6 диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, в накопителе может быть 256 или 512 ГБ, а аккумулятор обладает ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-вуаттной беспроводной зарядки. Также есть модуль NFC и стереодинамики, а корпус защищён от воды по стандарту IP68. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная состоит из трёх модулей (главный 50 Мп с оптической стабилизацией, ширик 48 Мп, телевик 64 Мп с зумом 100x) и дополнена оптикой Zeiss.В Китае эти смартфоны будут продаваться по ценам от 800 долларов и выше в зависимости от объёма памяти.