Дисплей: 6,6", 2730×1260, OLED IGZO

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Память: 12/256 ГБ

Камеры: 20 МП, f/1,9 (основная) + ToF + 12 МП (фронтальная)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 162×74×9,5 мм, 212 г







Компания SoftBank представила смартфон под брендом Leica для японского рынка. Новинка получила название Leitz Phone 1.Основное преимущества устройства — основная камера. Смартфон оснащается дюймовой матрицей с разрешением 20 МП. Светосила сверхширокоугольного объектива f/1.9, а эквивалент фокусного расстояния — 19 мм.В качестве основы для Leitz Phone 1 был выбран недавно анонсированный Sharp Aquos R6. Тем не менее первый смартфон Leica получил ряд значительных улучшений, среди которых не только крупный сенсор основной камеры.В комплекте смартфона специальный чехол и фирменная магнитная крышка для объектива. Стоимость Leica Leitz Phone 1 составляет 1700 долларов, а продажи начинаются с завтрашнего дня и пока только в Японии.