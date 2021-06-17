Leitz Phone 1

Компания SoftBank представила смартфон под брендом Leica для японского рынка. Новинка получила название Leitz Phone 1.

Основное преимущества устройства — основная камера. Смартфон оснащается дюймовой матрицей с разрешением 20 МП. Светосила сверхширокоугольного объектива f/1.9, а эквивалент фокусного расстояния — 19 мм.

В качестве основы для Leitz Phone 1 был выбран недавно анонсированный Sharp Aquos R6. Тем не менее первый смартфон Leica получил ряд значительных улучшений, среди которых не только крупный сенсор основной камеры.

Технические характеристики Leica Leitz Phone 1: 
  • Дисплей: 6,6", 2730×1260, OLED IGZO
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
  • Память: 12/256 ГБ
  • Камеры: 20 МП, f/1,9 (основная) + ToF + 12 МП (фронтальная)
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 162×74×9,5 мм, 212 г
Leitz Phone 1

В комплекте смартфона специальный чехол и фирменная магнитная крышка для объектива. Стоимость Leica Leitz Phone 1 составляет 1700 долларов, а продажи начинаются с завтрашнего дня и пока только в Японии.


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Источник:

The Verge The Verge

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