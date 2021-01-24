





Бренд Honor представил новую модель портативного аккумулятора. Новинка называется Super Fast Power Bank, обладает большой ёмкостью и может очень быстро заряжать различные гаджеты.Ёмкость Honor Super Fast Power Bank составляет 12000 мА·ч, а максимальная мощность заряда 66 Вт. В наличии два порта — USB Type-A и USB Type-C (поддерживается одновременная зарядка через оба порта).Максимальная мощность зарядки гарантирована только при использовании устройств Honor (прежде всего смартфона Honor V40, для которого и разрабатывался этот аксессуар), а гаджеты других производителей могут заряжаться медленнее. Сам портативный аккумулятор заряжается с мощностью до 66 Вт. Чтобы полностью запитать его от сетевого адаптера, потребуется около двух часов.Honor будет продавать этот аксессуар примерно за 55 долларов, что составляет около 4100 рублей. Появится ли он в продаже в России, неизвестно.