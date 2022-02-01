





Бренд BQ представляет смартфон на четырехъядерном процессоре Unisoc Tiger T310 – BQ 5765L Clever. Он станет одним из самых доступных устройств с Android 11 на российском рынке. Помимо этого, новинка обладает ярким экраном, большим запасом памяти и емким аккумулятором.В состав чипа Tiger T310 входят четыре вычислительных ядра в конфигурации dynamIQ. Это одно производительное ядро ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и три энергоэффективных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Чип произведен с применением 12-нанометровой технологии.BQ 5765L Clever получил IPS-дисплей с диагональю 5,7 дюйма. Что касается остальной начинки — это 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 128 ГБ c помощью карт microSD.BQ 5765L Clever оснащается модулем LTE и разъемами для двух SIM-карт. За автономность отвечает аккумулятор с ёмкостью 2700 мАч. Смартфон можно использовать в качестве пауэрбэнка для заряда других устройств.Новинка представлена в пяти цветовых вариантах (черном, темно-сером, синем, красном и золотом). Стоимость BQ 5765L Clever составляет 6 990 рублей, а приобрести его можно в официальном интернет-магазине.