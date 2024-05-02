Представлены Moonwalkers — удобная и безопасная замена электросамокатам

Электрические ролики пристегиваются поверх обуви, позволяют ходить в два раза быстрее или разогнаться до 24 км в час.
Стартап Shift Robotics представил необычное средство передвижения — ролики с приводом, которые надеваются поверх обуви. В отличие от электросамокатов, что повсеместно рассекают по улицам на высоких скоростях, у Moonwalkers есть режим ускоренного шага. Например, если ваш привычный темп 4-5 км в час, движение составит около 12 км в час. Для более интенсивных прогулок есть режим «Мировой рекорд». С ним скорость развивается до 24 км в час.
Moonwalkers не двигаются, пока вы сами этого не захотите. На каждый «ботинок» приходится по девять колес из полиуретана. Адаптивная трансмиссия связывается со встроенным искусственным интеллектом, изучает движение ног пешехода, его походку и контролирует поведение гаджета. Так можно спокойно взобраться по лестнице и не бояться покатиться на ровном месте.
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Если спешить некуда или нужно преодолеть резкий спуск, есть режим Lock. Он активируется простым движением ноги и блокирует движение колесиков.
Как сообщает стартап, крепления подгоняются любой размер ноги. Если вес пользователя выше 100 кг, заявленные скоростные показатели могут снизиться. Ранее заявлялось, что одного заряда хватит преодолеть дистанцию в 10 км.
Moonwalkers доступны на сайтепроизводителя по цене $1400 (130 тыс руб).