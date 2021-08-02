









Компания Google анонсировала выпуск двух новых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это не совсем полноценная презентация, поскольку особенности новинок были раскрыты лишь частично.В Pixel 6 и Pixel 6 Pro используется процессор Tensor, который был разработан инженерами Google. До сих пор компания не выпускала смартфоны с процессорами собственной разработки, в них использовались чипы Qualcomm. Разработка Tensor началась, когда Google приобрела часть мобильного подразделения HTC, и заняла около четырёх лет.Google сообщает, что в Tensor интегрирован сопроцессор TPU для вычислений, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, а также чип Titan M2, отвечающий за многоуровневое шифрование и расшифровку данных. По словам Google, смартфоны с Titan M2 оснащены максимально высоким уровнем информационной безопасности, а сопроцессор TPU используется в том числе для обработки фотографий и перевода речи в текст без подключения к интернету.В Pixel 6 установлен экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и без скруглений по углам, а в Pixel 6 Pro используется матрица 6,7 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и угловыми закруглениями. Обе модели обладают металлическими корпусами, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а Pixel 6 Pro получит ещё и камеру с телеобъективом, обеспечивающим четырёхкратный оптический зум.Полноценная презентация Pixel 6 и Pixel 6 состоится осенью (вероятно, после выпуска Android 12). Тогда и будут раскрыты все особенности этих устройств, а также станет известно, когда их можно будет приобрести и по каким ценам. На продажи в России можно традиционно не рассчитывать.