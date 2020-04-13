



Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка смартфонов за первый квартал 2020 года. По данным ритейлера, c января по март в России продано почти 7,6 млн смартфонов на общую сумму 128 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% в штуках и 16% в деньгах. Самым популярным брендом стал Honor, а наиболее продаваемым смартфоном стал Honor 8A.



За первые три месяца этого года средняя цена смартфона в России выросла на 3% и составила 16,9 тысячи рублей. Чаще всего россияне приобретали смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, на который приходится около 27% от все продаж в штуках. Лидером рынка стал бренд Honor, который занял 26% рынка в штуках. Лидерство Honor объяснимо тем, что бренд имеет самый широкий модельный ряд в бюджетном сегменте, который пользуется высоким спросом у потребителей. Кроме того, в первом квартале Honor увеличил количество промо-кампаний и поддержку по другим-видам маркетинговых инструментов. Далее за Honor следуют Samsung и Xiaomi. В денежном выражении первое место удерживает Apple.



Топ 3 популярных смартфонов в штуках по итогам первого квартала 2020 года:



Honor 8A Samsung Galaxy A10 Honor 10i

Apple iPhone 11 128 Гб Apple iPhone 11 64 Гб Apple iPhone XR 64 Гб

«Высокий спрос на смартфоны в первом квартале был обусловлен желанием россиян обновить свои смартфоны на фоне изменение курса рубля и ситуации с вирусом. Так, например, в «Связном» смартфоны вместе с компьютерами, ноутбуками и компьютерной периферией стали самыми продаваемыми устройствами в период самоизоляции в марте. Мы видим, что также выросли и онлайн продажи, которые уже занимают около 20% от всех продаж смартфонов, а пиковый спрос на онлайн-заказы пришёлся на последний месяц квартала. Во втором квартале продолжится активный рост интернет-заказов, на что будет влиять продление режима ограничения и отмена платы за доставку, которую реализовал ряд крупных ритейлеров, включая «Связной»», — прокомментировал Давид Борзилов, вице-президент компании «Связной» по продажам.

Топ 3 популярных смартфонов в деньгах по итогам первого квартала 2020 года:





