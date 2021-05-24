WWDC21

Компания Apple представила программу ежегодной Всемирной конференции разработчиков, объявила даты вступительной презентации и встречи Platforms State of the Union, а также рассказала, как разработчики смогут узнать о новых функциях в iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. В конференции WWDC21 смогут принять участие более 30 миллионов разработчиков из 227 регионов мира. Все мероприятия можно посмотреть бесплатно.

Apple расскажет о своих новых технологиях, инструментах и платформах. У разработчиков будет возможность пообщаться друг с другом и с инженерами Apple — и получить советы по созданию инновационных игр и приложений, открывающих новые возможности платформ Apple.

Мероприятие Apple (7 июня с 20:00 по московскому времени)

WWDC21 начнётся с презентации обновлений, которые будут выпущены для всех платформ Apple в этом году. Прямая трансляция будет вестись из Apple Park, а посмотреть её можно будет на сайте apple.com, в приложениях Apple Developer и Apple TV, а также на YouTube.

Platforms State of the Union (8 июня с 00:00 по московскому времени)

На этой встрече будут подробно рассматриваться новые инструменты, технологии и усовершенствования платформ Apple, которые дадут разработчикам возможность создавать приложения. Трансляция встречи Platforms State of the Union будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Apple Design Awards (11 июня, 00:00 по московскому времени)

Премия Apple Design Awards ежегодно вручается разработчикам Apple за лучшие творческие и технические решения. Трансляцию процедуры вручения можно будет посмотреть в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Встречи с экспертами

В рамках WWDC21 состоится более 200 презентаций, практических занятий и встреч. Они дадут участникам возможность пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple и больше узнать о новых инструментах и технологиях, которые разработчики будут использовать для создания приложений. Более 1000 экспертов Apple будут проводить индивидуальные консультации для участников Apple Developer Program: отвечать на вопросы о новых API, делиться рекомендациями, анализировать примеры дизайна и пользовательского интерфейса приложений. В течение недели инженеры Apple будут отвечать на вопросы на форумах для разработчиков и участвовать в технических дискуссиях. Видеозаписи встреч с экспертами будут публиковаться в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

Особые мероприятия

Кроме встреч и практических занятий с инженерами и дизайнерами Apple, на конференции WWDC21 будут проводиться презентации и мероприятия, цель которых — рассказать о разработчиках и сплотить сообщество. Можно будет принять участие в конкурсах программирования или дизайна и посмотреть выступления приглашённых специалистов.

Павильоны

На WWDC21 будут организованы павильоны — они помогут разработчикам находить презентации, практические занятия и особые мероприятия на выбранную тему. Каждый посетитель конференции сможет составить индивидуальную подборку встреч и презентаций, а также просматривать контент, упорядоченный по разделам: SwiftUI, инструменты для разработчиков, инклюзивность и универсальный доступ и так далее. Персонализация будет доступна только в приложении Apple Developer.

1 июня Apple посвятит разработчикам-студентам из разных стран мира. В этот день будут объявлены победители конкурса Swift Student Challenge. Этот конкурс — возможность создать приложение на Swift. Разработчикам рекомендуется скачать приложение Apple Developer — дополнительная информация о WWDC21 будет размещаться в нём ещё до 7 июня, когда начнётся конференция.


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