Раскрыты все подробности о смартфоне Humane AI Pin. У него нет экрана, зато есть лазер и нейросеть

Сайт The Verge рассказал о смартфоне AI Pin, созданном компанией Humane в сотрудничестве с OpenAI, создавшей нейросетевой чат-бот ChatGPT. Это устройство крепится на одежду или куда-нибудь ещё с помощью магнитного крепежа и сопровождает пользователя в повседневной жизни.
AI Pin можно формально считать смартфоном, хотя у него не так много общего с такими устройствами. Этот гаджет лишён экрана, взаимодействовать с ним можно голосом, а изображение может проецироваться лазером на ладонь. Пользователь может общаться по телефону, используя Bluetooth-гарнитуру, как на обычном смартфоне.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Внутри находится процессор Qualcomm неназванной пока модели, камера, датчики глубины и движения, динамик и модуль Bluetooth для подключения наушников. В комплекте будет прилагаться зарядное устройство и два магнитных крепежа, каждый со встроенным аккумулятором для питания AI Pin, их можно менять по мере расходования заряда. AI Pin умеет распознавать объекты с помощью камеры и системы искусственного интеллекта. Настраивать работу можно в приложении Humane.center.
Операционная система, на которой работает это устройство, называется Cosmos. Она основана на технологиях искусственного интеллекта и напоминает систему плагинов ChatGPT, поскольку её возможности можно расширять по мере необходимости. Среди возможностей AI Pin — автоматическое зачитывание сообщений и писем из электронной почты, а также составление и отправка ответом. Кроме того, смартфон умеет подбирать музыку из Tidal на основе интересов пользователя, переводить тексты с одного языка на другой, сканировать продукты и находить подробную информацию о них.
Humane подчёркивает, что это не аксессуар, а полностью автономное устройство, независимое от смартфона. Полноценный анонс AI Pin состоится 9 ноября. Известно, что производитель будет продавать этот гаджет в США за 699 долларов, а пользователя предложат оплачивать подписку стоимостью 24 доллара в месяц, которая включает в себя сотовую связь в сетях американского оператора T-Mobile, облачное хранилище для фотографий и видео и безлимитные запросы к ИИ-моделям OpenAI и Microsoft.