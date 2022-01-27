Компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфонов Redmi Note 11 и Note 11s на международном рынке, в том числе в России. Их уже можно заказать на AliExpress с весомой скидкой, а первые покупатели получат подарки и будут участвовать в розыгрыше дорогостоящих призов.



Redmi Note 11







Этот смартфон оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon, основной камерой с четырьмя модулями (главный 50 Мп, ширик 8 Мп, макро 2 Мп, датчик глубины 2 Мп), 13-мегапиксельной фронталкой, стереодинамиками, 3,5-мм аудиовыходом, модулями NFC и ИК, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.







Это один из самых доступных смартфонов с процессором, созданным по 6-нанометровой технологии, быстрой зарядкой (от 0 до 100% примерно за час) и 50-мегапиксельной камерой. Современный дизайн тоже можно отнести к его достоинствам.



Redmi Note 11s







Эта модель выгодно отличается от предыдущей наличием более производительного процессора MediaTek Helio G96, мультимодульной камеры с максимальным разрешением 108 Мп, 16-мегапиксельной фронтальной камеры, а также модификаций с увеличенным объёмом оперативной памяти и накопителя. В остальном они практически идентичны друг другу.







Судя по характеристикам и цене, эти модели можно назвать одними из самых лучших в своих ценовых сегментах. Они значительно опережают конкурентов от других брендов, в том числе превосходят некоторые модели Redmi и Xiaomi. Redmi Note 11s приближается к субфлагманскому уровню (вряд ли вы купите за те же деньги другой смартфон с камерой на 108 Мп), а Redmi Note 11 предназначен для тех, кто не готов отдавать за смартфон много, но ждёт, чтобы тот отработал каждую вложенную в него копейку и даже сверх этого.



При покупке Redmi Note 11s можно будет воспользоваться промокодом и купоном, который размещён на странице товара. Для обеих моделей по промокоду N11OWH1300 можно получить скидку в размере 16 долларов, благодаря чему получатся такие цены:





Redmi Note 11 (6 + 64 ГБ) — 213 долларов (вместо 229 долларов)

Redmi Note 11 (6 + 128 ГБ) — 263 доллара (вместо 279 долларов)

Redmi Note 11 (8 + 128 ГБ) — 283 доллара (вместо 299 долларов)

Redmi Note 11s (4 + 64 ГБ) — 153 доллара (вместо 169 долларов)

Redmi Note 11s (4 + 128 ГБ) — 173 доллара (вместо 189 долларов)

Redmi Note 11s (6 + 128 ГБ) — 193 доллара (вместо 209 долларов)

Первые 600 покупателей получат в подарок TWS-наушники Redmi Buds 3 Pro, а последующие 600 TWS-наушники Xiaomi Air 2 SE CN. Среди всех, купивших эти смартфоны, будут разыграно 200 дополнительных призов, в том числе 10 телевизоров Xiaomi TV 4a (55 дюймов), 20 роботов-пылесосов Xiaomi, 20 смартфонов Redmi Note 11, 50 телевизионных приставок Xiaomi TV Stick, 50 купонов на 10 долларов и 50 купонов на 5 долларов.





