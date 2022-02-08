



Специалисты Роскачества исследовали несколько десятков моделей портативных колонок разных брендов. Они пришли к выводу, что в большинстве случаев информация о заявленном времени автономной работы сильно завышена и не соответствует реальности.



Иногда реальная автономность может быть в два раза ниже заявленной. К примеру, колонка Sonos Roam работает на средней громкости не более 5 часов, тогда как производитель указал 10, а JBL Charge 5 разряжается через 11,6 часа вместо заявленных 20 часов. В случае с JBL Boombox 2 производитель не стал завышать информацию об автономности — устройство проработает более 25 часов.



По результатам этого теста в Роскачестве составили рейтинг из пяти беспроводных колонок с максимальным временем автономной работы:





JBL Boombox 2 (36 990 р.) — 25,51 ч Bose SoundLink Revolve+ II (25 980 р.) — 20,3 ч Sony SRS-XB13 (3 990 р.) — 16 ч Dali Katch G2 (32 890 р.) — 15,45 ч B& G Beosound Explore (18 990 р.) — 12,8 ч

Роскачество также отмечает несколько тенденций. От недорогих и миниатюрных колонок не стоит ждать высокого качества звучания и большой автономности (хотя тут бывают исключения — например, Sony SRS-XB13), а колонки, которые хорошо звучат и долго играют, обычно дорогие, массивные и тяжёлые.





