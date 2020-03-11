



После падения курса рубля 9 марта в России возник повышенный спрос на смартфоны Apple и Samsung. Об этом свидетельствует статистика крупнейших ритейлеров и операторов связи.



В «Билайне» рассказали «Коммерсанту», что в сравнении с предыдущей неделей спрос на смартфоны Apple увеличился на 49%, а на продукцию Samsung на 45%. Оператор отметил, что прямой связи с падением курса рубля нет, поскольку 9 марта был выходной день, к тому же в магазинах проводились праздничные акции.



9 марта доллар подорожал до 75 рублей, а сейчас его курс пошёл на спад. Аналитики не исключают, что из-за ослабления рубля цены на электронику в России могут вырасти, но подорожание будет не таким значительным, как в начале 2015 года, — «всего» на 20-40%.







Некоторые гаджеты Apple в ряде российских городов в настоящее время в дефиците. Например, смарт-часы Apple Watch Series 3 и планшет iPad Pro по Москве можно заказать с доставкой только после 25 марта. Не исключено, что дефицит связан со снижением производства товаров Apple, вызванного временным закрытием заводов в Китае из-за коронавируса COVID-2019.



Ранее компания Apple предупредила своих инвесторов о том, что не сможет выполнить прогноз по выручке из-за проблем с производством и продажами iPhone в Китае. По слухам, 31 марта Apple должна была представить новую недорогую модель iPhone, но презентация была отложена на неопределённый срок из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Калифорнии и производственных сложностей.



Компании Samsung пришлось приостановить работу своего завода в Южной Корее, где производится сборка складных смартфонов Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Южная Корея входит в число стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом COVID-2019.







