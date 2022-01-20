Несмотря на насмешки, салфетка для дисплея стала хитом среди продуктов Apple. Товар быстро исчезал с полок магазинов и достать его было не так-то просто. Даже ценник в 2000 рублей не был помехой. Однако, подобные расходники быстро приходят в негодность. Конечно, можно купить новую, если найдете, но зачем, если старая еще хороша. На этот случай у Apple есть специальный гайд для правильной стирки.
На самом деле инструкция предельно проста и содержит всего три пункта:
- Постирайте полировочную ткань с мылом и водой
- Тщательно промойте
- Дайте высохнуть в течение 24 часов
Вероятно, популярность салфетки вызвана бережным отношением к дорогостоящим девайсам. Да и на сайте производителя утверждают, что для очистки стекла с нанотекстурой, следует использовать только заветную тряпочку.
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Молодцы Купертиновцы!