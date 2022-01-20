Постирайте полировочную ткань с мылом и водой

Тщательно промойте

Дайте высохнуть в течение 24 часов

Несмотря на насмешки, салфетка для дисплея стала хитом среди продуктов Apple. Товар быстро исчезал с полок магазинов и достать его было не так-то просто. Даже ценник в 2000 рублей не был помехой. Однако, подобные расходники быстро приходят в негодность. Конечно, можно купить новую, если найдете, но зачем, если старая еще хороша. На этот случай у Apple есть специальный гайд для правильной стирки.Для нерегулярной чистки трудноудаляемых следов грязи рекомендуется намочить ткань 70-процентным раствором изопропилового спирта (IPA).Вероятно, популярность салфетки вызвана бережным отношением к дорогостоящим девайсам. Да и на сайте производителя утверждают, что для очистки стекла с нанотекстурой, следует использовать только заветную тряпочку.