





Компания Sennheiser представила цифровую радиосистему EvolutionDigital. Это профессиональная радиосистема с возможностью одновременного использования большого количества беспроводных микрофонов, она отличается надёжностью и стабильностью работы, которую пользователи ждут от профессиональных UHF-систем. И всё это на базе программного обеспечения в смартфоне или планшете.Эти радиосистемы подходят как компаниям, ищущим беспроводные микрофоны своих корпоративных задач, так и образовательным учреждения, которые нуждаются в беспроводных микрофонах в учебной аудитории или на сцене.1. Приложение SmartAssistПриложение для смартфонов и планшетов с пошаговым путеводителем по настройке системы. Автоматический процесс настройки радиочастот создаст беспроводное соединение без привлечения опытного радиоинженера. Через приложение можно присваивать радиоканалам названия, а специальный канал управления через Bluetooth даёт возможность для дистанционного управления системой и синхронизации параметров передатчика с приёмником. В приложении доступны учебные видео, объясняющие, как настраивать систему и как с ней работать.2. Передатчикам всё равно с какими уровнями звукового сигнала работатьВходной динамический диапазон передатчиков Evolution Wireless Digital составляет 134 дБ, что в пять раз превышает привычный многим диапазон в 120 дБ. Такой передатчик воспримет без искажений почти всё — от тихого шёпота до рёва реактивного двигателя, что снимает необходимость в настройке чувствительности по входу. Параметр гейна на приёмнике настроен для большинства рабочих ситуаций, но его в случае необходимости можно поменять.





3. Расчёт радиочастот не нужен



Во время мероприятий могут возникать электромагнитные помехи, но цифровые радиосистемы серии Evolution берут на себя решение этой проблемы. Приложение сканирует радиоэфир и подбирает свободные от помех радиочастоты. Модель EW-D заимствовала технологию у топовых радиосистем Sennheiser Digital 6000 и Digital 9000, поэтому не является источником значимых интермодуляционных искажений. Это даёт возможность более эффективно использовать имеющуюся рабочую полосу частот и расставлять частоты с шагом в 600 кГц без необходимости координации частот, а также использовать большее количество радиочастот в имеющемся диапазоне.



4. Топовые технические характеристики



Суммарная задержка EW-D всего 1,9 миллисекунды, а продолжительность работы передатчика от аккумулятора BA 70 достигает 12 часов. Рабочая полоса радиочастот шириной в 56 МГц позволит разместить в ней до 90 радиоканалов, и этой ширины достаточно, чтобы решить большинство задач в самой сложной радиочастотной обстановке.



5. Высокое качество звука



EW-D не использует компандер, поэтому отсутствуют шум и другие артефакты. Беспроводной микрофон звучит так, как если бы он был подключен проводом.



6. Широкий ассортимент вспомогательного оборудования



Новые более эффективные антенны и антенные сплиттеры, бустеры и зарядные устройства — можно найти необходимое оборудование для масштабирования уже имеющейся системы до практически любого количества беспроводных микрофонов. Цифровые радиосистемы Evolution поставляются в разных комплектах: с ручными микрофонами, петличными, с оголовьем, инструментальные системы, комбинированные, а также в комплектах без микрофонов.







