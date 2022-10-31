Скидки на фен Laifen Swift от AliExpress на распродаже 11.11

Скидки во время шоппинга на распродаже «11.11» обычно бывают одними из лучших и самых ожидаемых каждый год, поэтому настоятельно рекомендуется покупать всё, что вы хотели, именно в этот период времени. Большинство брендов попытаются предложить самые привлекательные цены и осыпают покупателей подарки. Бренд Laifen не остался в стороне и тоже предлагает самые большие скидки в этом году. К примеру, топовый фен Laifen Swift можно приобрести всего за 9250 рублей.
Почему фен Laifen Swift — хороший выбор?
Он не повреждает волосы
У Laifen Swift довольно мощный двигатель — 110 000 оборотов в минуту. На максимальном режиме скорость воздушного потока достигает 22 метра в секунду. Чтобы высушить короткие волос понадобится всего минута, волосы по плечи — 3 минуты, а более длинные — 5 минут.
Благодаря ионизирующему действию, Leffen Swift не только эффективно и бережно сушит волосы, но и делает их гладкими и блестящими. Это происходит из-за того, что отрицательно заряженные ионы снимают с волос статическое электричество, и волоски перестают прилипать друг к другу.
Фен Laifen Swift сконструирован так, что не повреждает структуру волос. Функция термоконтроля не даёт устройству перегреваться и выдавать экстремально опасные для локонов градусы. У новинки три температурных режима. Максимальный — 80°C, этого достаточно, чтобы безопасно высушить даже окрашенные волосы. На среднем режиме поток воздуха нагревается до 50°C. Переключив Laifen Swift на минимальный режим, вы сможете сделать укладку холодным воздухом.
Работает почти бесшумно
Важная опция для тех, кто не любит раздражающего гудения. Мощные фены, как правило, не отличаются деликатным звуком и способны разбудить домашних, а то и соседей из смежных квартир. С Laifen Swift вы забудете об этой проблеме — уровень шума устройства составляет всего 59 дБ. По громкости это примерно как спокойный разговор. Вы можете спокойно отложить мытьё головы до утра или взять фен с собой в поездку, зная, что никого не побеспокоите своей бьюти-рутиной. А ещё тихий Laifen Swift выручит владельцев пугливых домашних животных. Вы легко высушите питомца после купания без риска того, что он вас поцарапает или покусает.
Фен не занимает много места
Laifen Swift — настоящая находка для путешественников и тех, кто проводит много времени в командировках. Он компактный и сможет уместиться даже в ручную кладь или небольшую сумочку. По своим габаритам этот фен фактически наполовину меньше аналогов.
С 1 по 12 ноября 2022 года можно купить фен Laifen Swift со скидкой всего за 9250 рублей. Производитель обещал дополнительные подарки, а скидки во время распродажи также действуют и на другие модели бренда — ознакомиться с ними можно по ссылке ниже.
Купить фен Laifen Swift
Скидки на фен Laifen Swift от AliExpress на распродаже 11.11
Николай Сеткин —
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
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