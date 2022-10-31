Скидки на фен Laifen Swift от AliExpress на распродаже 11.11

Скидки во время шоппинга на распродаже «11.11» обычно бывают одними из лучших и самых ожидаемых каждый год, поэтому настоятельно рекомендуется покупать всё, что вы хотели, именно в этот период времени. Большинство брендов попытаются предложить самые привлекательные цены и осыпают покупателей подарки. Бренд Laifen не остался в стороне и тоже предлагает самые большие скидки в этом году. К примеру, топовый фен Laifen Swift можно приобрести всего за 9250 рублей.Почему фен Laifen Swift — хороший выбор?У Laifen Swift довольно мощный двигатель — 110 000 оборотов в минуту. На максимальном режиме скорость воздушного потока достигает 22 метра в секунду. Чтобы высушить короткие волос понадобится всего минута, волосы по плечи — 3 минуты, а более длинные — 5 минут.Благодаря ионизирующему действию, Leffen Swift не только эффективно и бережно сушит волосы, но и делает их гладкими и блестящими. Это происходит из-за того, что отрицательно заряженные ионы снимают с волос статическое электричество, и волоски перестают прилипать друг к другу.Фен Laifen Swift сконструирован так, что не повреждает структуру волос. Функция термоконтроля не даёт устройству перегреваться и выдавать экстремально опасные для локонов градусы. У новинки три температурных режима. Максимальный — 80°C, этого достаточно, чтобы безопасно высушить даже окрашенные волосы. На среднем режиме поток воздуха нагревается до 50°C. Переключив Laifen Swift на минимальный режим, вы сможете сделать укладку холодным воздухом.Важная опция для тех, кто не любит раздражающего гудения. Мощные фены, как правило, не отличаются деликатным звуком и способны разбудить домашних, а то и соседей из смежных квартир. С Laifen Swift вы забудете об этой проблеме — уровень шума устройства составляет всего 59 дБ. По громкости это примерно как спокойный разговор. Вы можете спокойно отложить мытьё головы до утра или взять фен с собой в поездку, зная, что никого не побеспокоите своей бьюти-рутиной. А ещё тихий Laifen Swift выручит владельцев пугливых домашних животных. Вы легко высушите питомца после купания без риска того, что он вас поцарапает или покусает.Laifen Swift — настоящая находка для путешественников и тех, кто проводит много времени в командировках. Он компактный и сможет уместиться даже в ручную кладь или небольшую сумочку. По своим габаритам этот фен фактически наполовину меньше аналогов.С 1 по 12 ноября 2022 года можно купить фен Laifen Swift со скидкой всего за 9250 рублей. Производитель обещал дополнительные подарки, а скидки во время распродажи также действуют и на другие модели бренда — ознакомиться с ними можно по ссылке ниже.