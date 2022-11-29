Sony Метавселенная

Sony показала, как попасть в метавселенную. Выглядит крипово, не пожелаем никому

Александр


Компания Sony представила набор трекеров Mocopi. Они крепятся на теле человека, благодаря чему в метавселенной может оказаться его аватар.

Трекеры нужно закрепить на руках, ногах, спине и голове. Виртуальная копия человека может повторять все его движения в метавселенной (например, в VRChat), а также подстраиваться под речь. В скором времени Sony выпустит инструменты, с помощью которых разработчики приложений и игр смогут добавить в свои проекты поддержку Mocopi.



Датчики Mocopi отслеживают движения пользователя по ключевым точкам и позволяют в точности повторить те же самые движения в мобильном приложении. Sony надеется, что этим проектом заинтересуются видеоблогеры, танцоры, актёры и фитнес-тренеры. Примечательно, что с помощью специального приложения можно будет создавать мультяшные видео на основе существующих видеозаписей, и делать это можно прямо на смартфоне.

Sony планирует продавать трекеры Mocopi в Родной Японии, предзаказ откроется в середине декабря, а продажи начнутся в январе 2023 года. Ориентировочная цена набор в пересчёте на российскую валюту — около 22 тысяч рублей. Будут ли он доступен в других странах, не знает никто, даже производитель.

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