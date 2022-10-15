Sony выпустила компактную камеру ZV-1F для видеоблогеров





Компания Sony представила видеокамеру ZV-1F. Она стоит 500 долларов и предназначена для видеоблогеров, поэтому обладает обширными «социальными» возможностями.В камере Sony ZV-1F используется дюймовая CMOS-матрица с разрешением 20,1 Мп, несъёмный объектив с фокусным расстоянием 20 мм и светосилой f/2.0, 3-дюймовый сенсорный дисплей с поворотным механизмом и направленный микрофон с ветрозащитной накладкой. Для вывода звука на наушники или колонки предусмотрен аудиоразъём 3,5 мм, а для вывода видео — порт Micro HDMI. Зарядка производится через USB Type-C.





Камера Sony ZV-1F способна записывать видео с разрешением до 4K при 30 кадрах в секунду. Система на основе ИИ позволяет фокусироваться на глазах, лицах или объектах в кадре, а также производит автокоррекцию цветности, улучшая цвет лица. Также есть специальный режим для записи вертикальных видео с моментальной отправкой в социальные сети. Поддерживается стриминг в прямом эфире через Wi-Fi.



Sony ZV-1F появится в продаже в конце октября в США и Канаде. В дальнейшем камера будет продаваться в других странах мира.



