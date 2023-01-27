Создан безумно крутой чехол для iPhone — с аккумулятором, наворотами для камеры и кучей портов

Александр


Бренд iPiX начал собирать на Indiegogo средства для выпуска инновационного и сверхнавороченного чехла для iPhone. Он будет выпущен в четырёх разных размерах для линеек iPhone 13 и iPhone 14.

Чехол служит защитным бампером и значительно расширяет возможности смартфона. Он работает как беспроводная портативная зарядка, фонарик или вспышка, кардридер, крепёж для штатива и USB-хаб. Кроме того, будучи аксессуаром, он сам поддерживает различные аксессуары — например, сменные насадки на объектив для разных режимов съёмки. С помощью специальной док-станции, крепящейся к чехлу, iPhone можно подключать к монитору, телевизору или проектору и к различным USB-аксессуарам (например, геймпаду, мыши или клавиатуре). В чехол встроен магнит, благодаря чему iPhone можно легко прикрепить к любой металлической магнитящейся поверхности.



iPiX планирует продавать этот чехол за 149 долларов. Его выпуск запланирован на апрель. Аксессуар позиционируется как решение для создателей контента, но наверняка подойдёт и другим категориям пользователей.

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Комментарии

Hello!
+570
Hello!
Кто первый?
Сегодня в 10:29
#
Bazily
+254
Bazily
У меня когда-то Моторолла была такой толщины, но там еще и антенка выдвигалась)))
2 часа назад в 11:00
#
BacksBanny
+36
BacksBanny
Всегда думаешь о том, как бы найти чехол по тоньше. А здесь убогая хреновина, в два раза толще самого устройства🤣 в кармане таскать пол килло, так это жесть мне кажется. Ну может кому-то и нужно такое, но больше на скам смахивает… денег соберут и до свидания.
2 часа назад в 11:03
#
st00p1dm0nkey
+3917
st00p1dm0nkey
Кирпич 🧱
2 часа назад в 11:11
#
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