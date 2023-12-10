Создан самый быстрый в мире SSD-накопитель

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Компания Phison анонсировала несколько новых продуктов, в том числе SSD-накопитель PS5026-E26 Max14um Gen5 формата M.2 2280 для разъёма PCIe Gen 5. Он будет представлен на выставке CES и появится в продаже в 2024 году.Этот накопитель обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения и записи до 14 тысяч мегабайт в секунду, что примерно на треть больше, чем у других моделей с топовыми характеристиками. В контроллере использован фирменный контроллер Phison E26 и многослойная NAND-память Micron с пропускной способностью 2400 МТ/с.Накопителю требуется радиаторное охлаждение, иначе он может перегреваться и снижать производительность. Это ограничивает сценарии его использования, поскольку место для радиатора обычно не предусмотрено в ноутбуках.Дата появления в продаже и стоимость PS5026-E26 Max14um Gen5 будут раскрыты в начале следующего года на CES 2024.