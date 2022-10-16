Камера Космос

Создана камера с разрешением 3,2 гигапикселя

Александр


Сотрудники Стэнфордского центра линейных ускорителей создали самую крупную в мире фотокамеру. Она весит три тонны и может снимать с разрешением 3200 мегапикселей. Камера получила название Legacy Survey of Space and Time, а первые снимки с неё будут получены в 2024 году.

Камера предназначена для съёмки звёздного неба и различных объектов в космосе и рассчитана на ежедневный сбор данных объёмом 15 терабайт. В ней используется 3,2-гигапиксельный детектор LSST, состоящий из 189 датчиков с зарядовой связью, и линза длиной 1,57 метра. При съёмке происходит тепловыделение мощностью около 1100 Вт, поэтому она охлаждается с помощью вентиляторов. Для транспортировки камеры в обсерваторию будет задействован грузовой Boeing 747.



В ближайшее время специалисты планируют создать шесть сменных фильтров, которые будут устанавливаться на объектив. Каждый из этих фильтров будет пропускать только волны определённой волны, что позволит вести съёмку объектов на строго обозначенном удалении от Земли.
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Комментарии

+28
a_s_lukashev
Абсолютно уверен, что у флагманов на Android сейчас даже больше разрешение основной камеры, чем у той про которую идет речь в статье :)
Сегодня в 12:43
#
+324
Geek
Фулл Мать его фрэймище!:))))
Сегодня в 13:54
#
tellurian
+4568
tellurian
Жду фото с неё.
Сегодня в 14:28
#
+149
Куцов
"будет пропускать только волны определённой волны"
длины может быть? Наймите себе уже проверяльщика орфографии и ошибок.
2 часа назад в 15:06
#
+8
NoVoronin Куцов
«…и линза длиной 1,57 метра…»
Длина? Линза имеет диаметр и толщину…

в заголовке гигапиксели, в тексте мегапиксели…

КузнИцOff или учи уроки русского языка.
45 минут назад
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