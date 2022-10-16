Создана камера с разрешением 3,2 гигапикселя

Сотрудники Стэнфордского центра линейных ускорителей создали
самую крупную в мире фотокамеру. Она весит три тонны и может снимать с разрешением 3200 мегапикселей. Камера получила название Legacy Survey of Space and Time, а первые снимки с неё будут получены в 2024 году.
Камера предназначена для съёмки звёздного неба и различных объектов в космосе и рассчитана на ежедневный сбор данных объёмом 15 терабайт. В ней используется 3,2-гигапиксельный детектор LSST, состоящий из 189 датчиков с зарядовой связью, и линза длиной 1,57 метра. При съёмке происходит тепловыделение мощностью около 1100 Вт, поэтому она охлаждается с помощью вентиляторов. Для транспортировки камеры в обсерваторию будет задействован грузовой Boeing 747.
В ближайшее время специалисты планируют создать шесть сменных фильтров, которые будут устанавливаться на объектив. Каждый из этих фильтров будет пропускать только волны определённой волны, что позволит вести съёмку объектов на строго обозначенном удалении от Земли.