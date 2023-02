Свайп на русской клавиатуре и другие нововведения в iOS 16.4

Вчера вечером вышла первая бета-версия iOS 16.4. В ней появилась поддержка набора текста на встроенной клавиатуре свайпом на русском и украинском языках. Также есть ещё несколько других интересных нововведений.



В разделе «Батарея» системных параметров на iPhone 14 Pro и Pro Max появилась статистика расходования энергии в режиме Always On Display. Если псевдовыключенный экран потребляет энергию наравне с прожорливыми приложениями, это будет заметно на графике. В режиме «Фокус» появился новый режим, позволяющий временно отключить использование Always On Display.



Приложение «Дом» было переведено на новую архитектуру, которая призвана сделать работу устройств умного дома более эффективной и бесперебойной. Апгрейд опциональный, то есть пользователь может отказаться от него, если домашние гаджеты и так работают без проблем.



Среди эмодзи появилось несколько новых элементов, в том числе трясущееся лицо, сердечки разных цветов, а также различные животные, растения и прочие предметы.







Веб-приложения, работающие в Safari, теперь могут присылать уведомления, а на главный экран можно добавить их иконки для быстрого запуска. Сторонние браузеры научились закреплять сайты на свои домашние экраны.



В системных параметрах появился раздел AppleCare+ для управления расширенной гарантией и соответствующими сервисами и услугами.



В приложении Apple Music была изменена анимация для некоторых действий. К примеру, при добавлении новой песни в очередь воспроизведения больше не появляется полноэкранное уведомление, оно гораздо меньше и показано в нижней части.







В настройках сотовой связи появилась возможность использовать режим 5G Standalone, который повышает скорость соединения до 3 Гбит/с у операторов, поддерживающих такую фичу.



