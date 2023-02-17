Свайп на русской клавиатуре и другие нововведения в iOS 16.4

Александр



Вчера вечером вышла первая бета-версия iOS 16.4. В ней появилась поддержка набора текста на встроенной клавиатуре свайпом на русском и украинском языках. Также есть ещё несколько других интересных нововведений.

В разделе «Батарея» системных параметров на iPhone 14 Pro и Pro Max появилась статистика расходования энергии в режиме Always On Display. Если псевдовыключенный экран потребляет энергию наравне с прожорливыми приложениями, это будет заметно на графике. В режиме «Фокус» появился новый режим, позволяющий временно отключить использование Always On Display.

Приложение «Дом» было переведено на новую архитектуру, которая призвана сделать работу устройств умного дома более эффективной и бесперебойной. Апгрейд опциональный, то есть пользователь может отказаться от него, если домашние гаджеты и так работают без проблем.

Среди эмодзи появилось несколько новых элементов, в том числе трясущееся лицо, сердечки разных цветов, а также различные животные, растения и прочие предметы.



Веб-приложения, работающие в Safari, теперь могут присылать уведомления, а на главный экран можно добавить их иконки для быстрого запуска. Сторонние браузеры научились закреплять сайты на свои домашние экраны.

В системных параметрах появился раздел AppleCare+ для управления расширенной гарантией и соответствующими сервисами и услугами.

В приложении Apple Music была изменена анимация для некоторых действий. К примеру, при добавлении новой песни в очередь воспроизведения больше не появляется полноэкранное уведомление, оно гораздо меньше и показано в нижней части.



В настройках сотовой связи появилась возможность использовать режим 5G Standalone, который повышает скорость соединения до 3 Гбит/с у операторов, поддерживающих такую фичу.

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Источник:
9to5mac
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Комментарии

–79
NYX
Это прорыв конечно 😂 свайп добавили. Эппл такая эппл
Сегодня в 10:07
#
Mers
+4325
Mers
Лучше бы добавили нормальное отображение время работы, как в старых iOS, а то понамудрили этих графиков…
Сегодня в 10:59
#
+538
Paspartu Mers
Не лучше
Сегодня в 11:35
#
Disney
+195
Disney
Sylvester Standalone
Сегодня в 11:32
#