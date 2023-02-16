Вышла первая бета-версия iOS 16.4. Свайп теперь на русском!

Компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.4, iPadOS 16.4 и macOS Ventura 13.3. Они доступны зарегистрированным разработчикам, а также тем, кто добавил на свои устройства специальные профили, которые можно скачать с сайта betaprofiles.com
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Какие нововведения содержатся в этих апдейтах, пока неизвестно. В ближайшее время энтузиасты изучат их и наверняка найдут что-нибудь интересное.
Судя по чейнджлогу, в iOS 16.4, iPadOS 16.4 внесены изменения в работу клавиатуры: появилась поддержка новых эмодзи и набор текста свайпом на русском языке.