В конце июня этого года VK представила свою умную колонку «Капсула Мини» с часами и голосовым ассистентом «Маруся». Судя по всему, компания готовится к запуску обновленной версии.
На сайте крупного ритейлеры мы нашли изображение «Капсула Мини». К сожалению, страничка уже удалена и недоступна, но мы успели сохранить файл.
Судя по изображению, VK готовится к запуску «Капсулы Мини» в новых расцветках. Напомним, сейчас она доступна только в сером и черном исполнении. Кстати, наш обзор гаджета вы можете почитать здесь.
Вероятно, с помощью ярких расцветок VK намерена конкурировать с компактными колонками «Яндекса», о новой версии которой мы рассказывали в нашем обзоре. Если «Капсула Мини» не получит каких-либо серьезных конструктивных изменений, то её цена, возможно, останется на прежнем уровне и составит 5490 рублей.
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