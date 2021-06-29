Настройка и подключение

Звук и функциональность

Выводы







Mail.ru Group представила умную колонку Капсула Мини с часами и голосовым помощником Маруся. Новая модель умеет совершать звонки ВКонтакте, включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только. Мы пару дней провели с гаджетом и сейчас расскажем обо всем поподробнее.Капсула Мини — это уже не первая колонка Mail.ru Group. Компания сделала ставку на компактность. Новинка весит всего 305 г вместе с блоком питания, а её габариты составляют — 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. Колонка выполнена в минималистичном дизайне. Её приятные и плавные формы органично дополнят любой интерьер, будь то рабочий стол или прикроватная тумбочка. Над внешним видом устройства работало ведущее дизайнерское бюро Лондона – Layer. Эти дизайнеры известны по сотрудничеству с Nike, AirBus и Bang & Olufsen.Помимо изменения форм-фактора, еще одно самое заметное нововведение — цифровой светодиодный дисплей на фронтальной поверхности. На нем отображаются время, погода, таймер и милая анимация. На верхней части Капсулы Мини расположена многофункциональная клавиша, позволяющая регулировать громкость, отключать микрофон и управлять воспроизведением. Нажатие по центру активирует анимацию на дисплее.Что касается экрана, его яркость автоматически подстраивается к окружающему освещению. Дисплей колонки умеет показывать различные результаты в зависимости от запроса, к примеру это может быть погода. В ближайшее время разработчики обещают добавить отображение счета футбольных матчей.Под многофункциональной сенсорной поверхностью размещена RGB-подсветка. Она сопровождает состояние колонки: мигает во время ответа, загорается зеленым во время изменения громкости и подсвечивается постоянно красным, когда микрофон отключен. Кроме того, Капсула Мини умеет жмуриться и мурчать как кот, для этого нужно сказать: «Маруся, помурлыкай». В целом дизайн получился очень удачный благодаря обтекаемым формам, текстильной фактуре и дисплею.Для первоначальной настройки Капсулы Мини необходимо установить на свой смартфон приложение «Маруся». Чтобы не искать в App Store и Google Play на коробке размещен специальный QR-код, который ведет на скачивание нужной версии.При первом запуске приложение «Маруся» автоматически предлагает подключить и настроить расположенную рядом Капсулу Мини. Процесс настройки пошаговый, быстрый и очень простой. Вас попросят выбрать Wi-Fi и ввести пароль. Это необходимо для подключения колонки к сети. После этого начнется скачивание и установка обновления. Пока скачивается апдейт вам в интерактивном формате расскажут об основных функциях гаджета.Что самое важное в колонке? Конечно же звук. Для своих размеров у Капсулы Мини достойный запас громкости и даже есть вменяемые низкие частоты. За всё это отвечает 5-ваттный динамик со специальной конструкцией, позволяющей рассеивать звучание на 360 градусов. Мощности гаджета хватит для заполнения небольшой комнаты.Отдельно отмечу одну из главных фишек — поддержку Spotify Connect. Колонка отображается в приложение сервиса. Таким образом её можно выбирать в качестве источника звука и управлять воспроизведением со смартфона. В таком сценарии Маруся не остается в стороне и распознаёт команды для переключения треков и изменения громкости. Для меня это основной драйвер использования мини-капсулы, она нашла место на моём рабочем столе и теперь воспроизводит фоном музыку из Spotify, заменив динамики MacBook.Также есть еще несколько способов воспроизведения музыки: через VK и Boom, с помощью Bluetooth-соединения и онлайн-радио. И это еще не всё. Умная колонка может работать в качестве источника сигнала, на тыльной стороне рядом с портом питания USB-C расположен 3,5 мм разъем. Его можно использовать для подключения внешней акустики. Две капсулы можно будет объединять в стереопары, в том числе и разные модели.Маруся стала заметно умнее. Голосовой помощник лучше распознает запросы и быстрее на них реагирует. Поскольку Капсула Мини часть экосистемы VK, вы сможете с её помощью делать заказы в Delivery Club и работать с почтой Mail.ru. Компания обещает всячески прокачивать функциональность. Так, например, в ближайшее время разработчики обещают добавить возможность вызова такси через Ситимобил.Начиная с сегодняшнего дня Капсула Мини начала работать со сложными командами. Прямо сейчас это реализовано в сценарии заказа еды из Макдоналдс. Колонке можно сказать: «Маруся, закажи биг-мак и колу». После этого ваш заказ будет сформирован, оплачен и доставлен с помощью привязанного сервиса Delivery Club.Впервые мне не хочется подводить какие-либо итоги и делать выводы. В моем случае Капсула Мини нашла себе место на рабочем столе в качестве интерактивного и стильного аксессуара. Использую умную колонку в основном как часы и внешний динамик для воспроизведения Spotify. В целом это интересное и функциональное устройство с хорошим дизайном и добротным исполнением.Стоимость Капсулы Мини составляет 5 490 рублей. Начиная с сегодняшнего дня она доступна для заказа на официальном сайте. Напомню, вместе с гаджетом вы получите 3 месяца подписки VK Combo, в которую входит музыка VK и Boom, скидка 10% в Ситимобил и Delivery Club, 16 ГБ в Облаке Mail.ru и многое другое.