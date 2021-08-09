Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса на территории Европы. Их слова подтверждают данные Downdetector.
Как видно на тепловой карте, проблемы наблюдаются преимущественно на территории Европейского союза. В Москве, судя по данным Downdetector, тоже наблюдаются проблемы с клиентом.
Проблемы в работе мессенджера появились примерно в 13:00 по Москве. До этого мессенджер работал исправно.
Ранее в секретных чатах Telegram обнаружили опасную дыру. Этот баг позволяет сохранять самоуничтожающиеся сообщения.
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