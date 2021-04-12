Компания Samsung изменила комплектацию телевизоров с функцией Smart TV для российского рынка. Новые модели будут комплектоваться обновлённой моделью пульта дистанционного управления.
Аналогичный пульт также будет у телевизоров, продаваемых в Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане. Для мониторов и проекторов он не предназначен.
Пульт получил лаконичный дизайн и гораздо меньше кнопок, чем у предыдущих моделей. Для навигации предусмотрено специальное колёсико, а для быстрого запуска онлайн-кинотеатров теперь есть специальные кнопки — для Okko, ivi и Megogo. На телевизорах предустановлены приложения этих сервисов, но для полного доступа к контенту в них потребуется оформлять подписку. Возможность переназначить эти кнопки, чтобы запускать другие приложения, не предусмотрена.
Ранее о появлении обновлённого пульта дистанционного управления для новых моделей телевизоров, продающихся в России, объявила компания LG. Она также анонсировала выпуск webOS 6.0 со множеством нововведений специально для российских пользователей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Аналогичный пульт также будет у телевизоров, продаваемых в Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане. Для мониторов и проекторов он не предназначен.
Пульт получил лаконичный дизайн и гораздо меньше кнопок, чем у предыдущих моделей. Для навигации предусмотрено специальное колёсико, а для быстрого запуска онлайн-кинотеатров теперь есть специальные кнопки — для Okko, ivi и Megogo. На телевизорах предустановлены приложения этих сервисов, но для полного доступа к контенту в них потребуется оформлять подписку. Возможность переназначить эти кнопки, чтобы запускать другие приложения, не предусмотрена.
Ранее о появлении обновлённого пульта дистанционного управления для новых моделей телевизоров, продающихся в России, объявила компания LG. Она также анонсировала выпуск webOS 6.0 со множеством нововведений специально для российских пользователей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Другое дело, что пользоваться или нет, остаётся всегда за потребителем. В конце концов всегда можно купить базовый пульт фирмы Samsung без смарта, или со смартом, но стандартного размера и функционала и не жаловаться на узкий пульт и 3 вшитые кнопки, без возможности перепрограммирования
У пользователей итак мозги засраны.)
Интересно, сколько попросили в Самсунг за размещение у сервисов? 🤦♂️