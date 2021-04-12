Компания Samsung изменила комплектацию телевизоров с функцией Smart TV для российского рынка. Новые модели будут комплектоваться обновлённой моделью пульта дистанционного управления. 

Аналогичный пульт также будет у телевизоров, продаваемых в Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане. Для мониторов и проекторов он не предназначен.

Samsung

Пульт получил лаконичный дизайн и гораздо меньше кнопок, чем у предыдущих моделей. Для навигации предусмотрено специальное колёсико, а для быстрого запуска онлайн-кинотеатров теперь есть специальные кнопки — для Okko, ivi и Megogo. На телевизорах предустановлены приложения этих сервисов, но для полного доступа к контенту в них потребуется оформлять подписку. Возможность переназначить эти кнопки, чтобы запускать другие приложения, не предусмотрена.

Ранее о появлении обновлённого пульта дистанционного управления для новых моделей телевизоров, продающихся в России, объявила компания LG. Она также анонсировала выпуск webOS 6.0 со множеством нововведений специально для российских пользователей.


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