





Компания Samsung изменила комплектацию телевизоров с функцией Smart TV для российского рынка. Новые модели будут комплектоваться обновлённой моделью пульта дистанционного управления.Аналогичный пульт также будет у телевизоров, продаваемых в Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане. Для мониторов и проекторов он не предназначен.Пульт получил лаконичный дизайн и гораздо меньше кнопок, чем у предыдущих моделей. Для навигации предусмотрено специальное колёсико, а для быстрого запуска онлайн-кинотеатров теперь есть специальные кнопки — для Okko, ivi и Megogo. На телевизорах предустановлены приложения этих сервисов, но для полного доступа к контенту в них потребуется оформлять подписку. Возможность переназначить эти кнопки, чтобы запускать другие приложения, не предусмотрена.Ранее о появлении обновлённого пульта дистанционного управления для новых моделей телевизоров, продающихся в России, объявила компания LG. Она также анонсировала выпуск webOS 6.0 со множеством нововведений специально для российских пользователей.