В сети снова появилась информация, что возглавляемая Илоном Маском компания Tesla якобы планирует выпустить смартфон с уникальными характеристиками. Приводится даже рендер и описание характеристик.
В СМИ пишут, что Tesla Phone будет представлен в конце 2022 года. У этого смартфона якобы будет топовый процессор Qualcomm, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 1 ТБ, металлический корпус с защитой по стандарту IP68, а также поддержка спутниковой связи Starlink и зарядка от солнечных лучей.
Это старый фейк. В прошлом году 1 апреля некоторые СМИ запустили «утку» об этом смартфоне, и уже тогда был показан похожий рендер, сейчас его слегка осовременили.
Кроме того, сам Илон Маск ещё в 2020 году писал в твиттере, что его не интересует разработка смартфонов и другой подобной электроники, поскольку это «вчерашний день», а будущее за технологиями Neuralink — то есть чипами, которые взаимодействуют напрямую с мозгом человека.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Цитата от умных людей:
В 2022 году мир НЕ увидит новинку от Маска — Tesla Phone
Вчера многие каналы, СМИ и их бабушка написали о том, что Tesla вот-вот выпустит свой телефон под названием Model Pi.
По их словам, в разработке Tesla Phone принимал участие сам Маск, поэтому он оснащен рядом уникальных характеристик, к примеру, основной камерой на 108 МП, а также солнечной панелью, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%.
По мнению людей с самой большой фантазией, телефон даже будет работать на Марсе.
Конечно же все это не более чем домыслы, так как ни компания Tesla, ни сам Илон ничего не сообщали о разработке телефона.
Теперь ждем “новостей” о планшете, стационарном компьютере и холодильнике от Tesla.