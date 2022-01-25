



В сети снова появилась информация, что возглавляемая Илоном Маском компания Tesla якобы планирует выпустить смартфон с уникальными характеристиками. Приводится даже рендер и описание характеристик.



В СМИ пишут, что Tesla Phone будет представлен в конце 2022 года. У этого смартфона якобы будет топовый процессор Qualcomm, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель 1 ТБ, металлический корпус с защитой по стандарту IP68, а также поддержка спутниковой связи Starlink и зарядка от солнечных лучей.



Это старый фейк. В прошлом году 1 апреля некоторые СМИ запустили «утку» об этом смартфоне, и уже тогда был показан похожий рендер, сейчас его слегка осовременили.







Кроме того, сам Илон Маск ещё в 2020 году писал в твиттере, что его не интересует разработка смартфонов и другой подобной электроники, поскольку это «вчерашний день», а будущее за технологиями Neuralink — то есть чипами, которые взаимодействуют напрямую с мозгом человека.







