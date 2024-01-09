Названы смартфоны с самыми лучшими камерами. Тест был максимально непредвзятым

DJ Feel опубликовал на своём YouTube-канале «Честный блог» результаты проверки фотографических возможностей девяти современных флагманов. Он составил рейтинг на основе опросов, проведённых среди подписчиков его телеграм-канала.Блогер в течение нескольких недель публиковал в телеграме фотографии, сделанные на различные смартфоны в разных условиях и каждый раз просил подписчиков выбрать лучший снимок. После множества слепых тестов он собрал статистику и определил, какие смартфоны фотографируют лучше других.Победителем оказался Vivo X100 Pro, на втором месте Huawei P60 Pro, а на третьем Pixel 8 Pro. Флагманы Apple и Samsung показали достойные результаты, но не стали лучшими, хотя многие уверены, что именно они фотографируют качественнее других.Этот тест можно считать максимально объективным и непредвзятым по нескольким причинам. Во-первых, он был по-настоящему слепым, то есть пользователи, выбиравшие наиболее качественную фотографию, не знали, на какой аппарат она была снята. Указание моделей появилось лишь на монтаже видео. Но что ещё важнее, любой желающий может перепроверить результаты, подсчитав количество голосов, отданных за ту или иную модель. Как известно, Telegram сжимает снимки в публикациях, поэтому DJ Feel прикладывал к постам оригинальные файлы — по содержащейся в них EXIF-информации можно определить, что блогер не проводил манипуляции с подменой снимков.