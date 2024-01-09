Названы смартфоны с самыми лучшими камерами. Тест был максимально непредвзятым

Александр

DJ Feel опубликовал на своём YouTube-канале «Честный блог» результаты проверки фотографических возможностей девяти современных флагманов. Он составил рейтинг на основе опросов, проведённых среди подписчиков его телеграм-канала.

Блогер в течение нескольких недель публиковал в телеграме фотографии, сделанные на различные смартфоны в разных условиях и каждый раз просил подписчиков выбрать лучший снимок. После множества слепых тестов он собрал статистику и определил, какие смартфоны фотографируют лучше других.



Победителем оказался Vivo X100 Pro, на втором месте Huawei P60 Pro, а на третьем Pixel 8 Pro. Флагманы Apple и Samsung показали достойные результаты, но не стали лучшими, хотя многие уверены, что именно они фотографируют качественнее других.



Этот тест можно считать максимально объективным и непредвзятым по нескольким причинам. Во-первых, он был по-настоящему слепым, то есть пользователи, выбиравшие наиболее качественную фотографию, не знали, на какой аппарат она была снята. Указание моделей появилось лишь на монтаже видео. Но что ещё важнее, любой желающий может перепроверить результаты, подсчитав количество голосов, отданных за ту или иную модель. Как известно, Telegram сжимает снимки в публикациях, поэтому DJ Feel прикладывал к постам оригинальные файлы — по содержащейся в них EXIF-информации можно определить, что блогер не проводил манипуляции с подменой снимков.
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Комментарии

+29
Gntlmn Mthfcng
Удивительно, что айфон вообще попал в первую половину🤔 по ощущениям, айфон уже давно снимает ощутимо хуже конкурентов, к сожалению
Вчера в 15:02
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+4359
Gabriel
Такие тесты это даже не смешно.
Откуда нам знать как выглядел исходник, мы ведь реально не видели объект съемки своими глазами, а даже если так то восприятие цветов, градаций и оттенков у всех нас мягко говоря разное.
Вчера в 21:58
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