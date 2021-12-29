Популярная в «ТикТоке» блогерша Kirari задала новый тренд. Она нашла где-то парочку iPod Shuffle и прикрепила их на волосы как заколку. Другие тиктокеры последовали её примеру — стали находить у себя дома этот плеер и выкладывать видео с ним, очевидно не понимая, для чего.





Судя по роликам, тиктокеры-миллениалы не знают, как использовать iPod Shuffle. Это неудивительно, ведь многие не застали его или были в бессознательном возрасте, когда он продавался и пользовался популярностью. У него нет экрана, предназначение кнопок может быть непонятно интуитивно, он не подключается к интернету, зато выглядит стильно и загадочно — будто какая-то инопланетная штуковина.К флешмобу подключились и те, кто помнит iPod Shuffle и пользуется им до сих пор. Они сокрушаются по поводу того, как быстро позабылась столь популярная в недавнем прошлом вещь и, конечно, из-за того, что сейчас она есть только у стариков, хотя ещё несколько лет назад была модным и удобным аксессуаром.iPod Shuffle выпускался с 2005 года и был снят с производства в 2017 году. Всего было выпущено четыре поколения плееров. В них есть собственная память, а музыку туда нужно было загружать через компьютер.





