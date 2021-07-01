





Колебания в курсах криптовалют и рост цен на высокопроизводительные видеокарты вынудили некоторых майнеров распродавать своё оборудование. Они считают, что лучше сейчас получить гарантированный доход, чем майнить несколько лет с непредсказуемым результатом.В Китае и Тайване все онлайн-барахолки завалены объявлениями о продаже видеокарт, которые ещё недавно было практически невозможно купить. Выбор очень огромный — от старичков типа Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060 через средний и верхний средний сегмент вроде RTX 3080 и RTX 3090 к настоящим топам, в том числе RX 6900 XT.Цены более чем привлекательные — намного ниже рекомендованных производителями. К примеру, RTX 3060 можно приобрести дешевле чем за 300 долларов, а RTX 3090 за 1800 долларов, что вдвое меньше, чем она стоила недавно. Нужно понимать, что карты после майнинга после круглосуточной пиковой нагрузки могут выйти из строя в любой момент, даже в день покупки. Из-за сильного и продолжительного нагрева контакты и разные компоненты, в том числе графический процессор, могли поплыть и деформироваться, а починить такую карту выйдет очень дорого, если это вообще будет возможно.Не исключено, что в скором времени такой тренд выйдет за пределы Азии и доберётся до других стран, включая Россию. С одной стороны — хорошо, если на вторичном рынке появятся долгожданные видеокарты по низким ценам, а с другой — среди них явно будет очень большая доля глючных и полумёртвых.