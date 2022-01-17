На данный момент рынок аудио широк и может удовлетворить вкусы самого искушенного потребителя. Среди таких брендов как JBL, Sony, Harman Kardon, выбрать портативную колонку, в соответствии со своими звуковыми предпочтениями, не составит никакого труда. Спрос на подобные девайсы есть, но Apple, по какой-то причине, до сих пор не заняла свое «место под солнцем» в данном сегменте.10 января этого года Apple прекратила продажи портативной колонки Beats Pill+. Динамик выпускался с 2015 года и отличался исключительной автономностью и качественным звуком. Приятным бонусом была возможность зарядки других устройств в качестве внешнего аккумулятора. Таким образом, HomePod mini — единственная умная колонка, которую могут преложить «купертиновцы» на данный момент. Но тот факт, что устройству требуется постоянное питание от сети, выбивает его из списков «портатива».Марк Гурман рассказал, что несколько лет назад Apple рассматривала идею, снабдить HomePod mini встроенным источником питания. В итоге компания отказалась от подобного решения, посчитав «домашнее звучание» более важным аспектом.Возможно Apple попытается «влиться» в рынок портатива, но ждать чего-то нового в ближайшее время не стоит. По крайней мере под собственным брендом, считает журналист Bloomberg.