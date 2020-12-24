





Компания Umidigi выпустила смартфон A9. Он продаётся по предзаказу в интернет-магазине производителя всего за сто долларов, а затем цена увеличится вдвое.Главная отличительная особенность этой модели — наличие инфракрасного термометра с обработкой данных при помощи системы искусственного интеллекта. С его помощью можно меньше чем за секунду измерить температуру тела человека, что может оказаться очень полезно в период пандемии коронавируса.Umidigi A9 двухсимочный и работает на Android 11, а в остальном это типичный представитель смартфонов начальной ценовой категории. В смартфоне установлен экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), соотношением сторон 20:9 и каплевидным вырезом для фронтальной камеры.В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2 Ггц, 3 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель с возможностью расширения. Аккумулятор обладает ёмкостью 5150 мАч, поддерживается 10-ваттная зарядка через порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади.Фронтальная камера 8-мегапиксельная. В основной камере три модуля: главный 13-мегапиксельный, ширик с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины. В слоте для SIM-карт предусмотрено отдельное место для карты памяти стандарта microSD.