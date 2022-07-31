«Урезанная» Lada Granta стала лучшей автоновинкой лета 2022 года

Упрощенная версия Lada Granta возглавила рейтинг самых интересных автомобилей, которые поступили в продажу с начала лета 2022 года.Рейтинг опубликовало издание «Автоновости дня». По мнению источника, самой привлекательной новинкой стала Lada Granta, лишенная множества компонентов, включая подушки безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. Благодаря более скромной комплектации, автомобиль смог сбросить цену в сто тысяч рублей. Новинку можно приобрести по цене около 658 тысяч рублей с учетом акций.Второе место занял кроссовер Kia Sportage пятого поколения, рекомендованная цена которого варьируется от 2 849 000 до 4 039 900 рублей. Автомобиль доступен в семи комплектациях с двумя бензиновыми двигателями, которые сочетаются как с механической, так и с автоматической коробкой передач.С третьего по пятое место заняли автомобили из Поднебесной: Haval Dargo ценник которого стартует от 3 199 000 рублей, Changan Uni-K обойдется примерно в 3 220 000 рублей и премиальный Exeed TXL в версии с новым 2,0-литровым 197-сильным двигателем за 4 649 900 рублей.