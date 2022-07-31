Автомобили Lada

«Урезанная» Lada Granta стала лучшей автоновинкой лета 2022 года

Артем
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Упрощенная версия Lada Granta возглавила рейтинг самых интересных автомобилей, которые поступили в продажу с начала лета 2022 года.

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Рейтинг опубликовало издание «Автоновости дня». По мнению источника, самой привлекательной новинкой стала Lada Granta, лишенная множества компонентов, включая подушки безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. Благодаря более скромной комплектации, автомобиль смог сбросить цену в сто тысяч рублей. Новинку можно приобрести по цене около 658 тысяч рублей с учетом акций. 

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Второе место занял кроссовер Kia Sportage пятого поколения, рекомендованная цена которого варьируется от 2 849 000 до 4 039 900 рублей. Автомобиль доступен в семи комплектациях с двумя бензиновыми двигателями, которые сочетаются как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
С третьего по пятое место заняли автомобили из Поднебесной: Haval Dargo ценник которого стартует от 3 199 000 рублей, Changan Uni-K обойдется примерно в 3 220 000 рублей и премиальный Exeed TXL в версии с новым 2,0-литровым 197-сильным двигателем за 4 649 900 рублей.
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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5185
Вася Вотафаков
С днем ВМФ России !!! Ура !!! Ура !!! Ура !!!
Сегодня в 11:48
#
+3790
Gabriel
А можно перечислить списком все чего лишили Ладу.
А то вы написали загадочное слово Множество.
П.с:
Морячкам семь футов под килем!!!
Сегодня в 13:53
#
kardigan
+2635
kardigan Gabriel
О том , чего лишили,они писали уже не раз. Достаточно уже мусолить эту Ладу
2 часа назад в 15:33
#
+4376
Carter_Mayers
Охренеть, дожили, китайцы уже по 4 с хреном ляма стоят. Аппетиты конечно у них большие, только цена не показатель качества и комфорта.
час назад в 15:56
#
+24
Dmitry Strokov
Пардон…а в чём лучшая то,подскажите 🤔
7 минут назад
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