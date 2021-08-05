В июле Apple начала предоставлять разработчикам доступ к бета-версии прошивки AirPods Pro 4A362b. Об этом сообщает издание MacRumors. 

Согласно сайту Apple для разработчиков, во втором обновлении прошивки появилась функция Conversation Boost, которой не было в первой бета-версии. Conversation Boost — это функция, усиливающая громкость разговоров, что идеально подходит для людей с легкими или умеренными проблемами слуха. 

Conversation Boost — еще один режим работы AirPods Pro. В нем они концентрируются на речи собеседника их владельца, и его речь слышится четче. 

Версия прошивки AirPods Pro с Conversation Boost доступна не всем. Только зарегистрированные разработчики могут установить новую бета-прошивку AirPods Pro. Процесс установки довольно сложен и требует Xcode. 


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Источник:

MacRumors MacRumors

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