В AnTuTu новый рекордсмен. Этот смартфон рвёт всех конкурентов
Александр Кузнецов —
Китайские инсайдеры поделились фотографией готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 12. На снимке он запечатлён после прохождения теста в бенчмарке AnTuTu.
OnePlus 12 набирает в AnTuTu больше любых других смартфонов, число красивое — 2 333 033 балла. В нём используется процессор Snapdragon 8 Gen 3, а более высока производительность, вероятно, достигается усовершенствованной системой охлаждения, которая эффективнее отводит тепло от чипа и другой электронной начинки.
Этот смартфон будет представлен 5 декабря в Китае, а его международный релиз запланирован на 23 января следующего года. Известно, что в максимальной конфигурации у него будет 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ, быстрая беспроводная зарядка и другие характеристики, свойственные современным флагманам.
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