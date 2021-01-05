В бенчмарке AnTuTu зафиксирован очередной максимальный показатель производительности — 771 491 балл. Именно столько набрал ещё не выпущенный в продажу смартфон OPPO Find X3 на базе процессора Snapdragon 888.
Прежним рекордсменом был IQOO с 752 тысячами баллов. Он обогнал уже выпущенный в продажу Xiaomi Mi 11, а также референсный смартфон Qualcomm. Во всех этих устройствах применяется самый производительный на данный момент чип Snapdragon 888.
Как будет выглядеть OPPO Find X3, пока неизвестно, но можно предположить, что по дизайну он мало отличается от Find X второго поколения (на фото выше).
Характеристики OPPO Find X3 были частично раскрыты более ранней утечкой. У этого смартфона изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,7 дюйма при разрешении 1440×3216 пикселей с плотностью 525 пикселей на дюйм, частотой обновления до 120 Гц и охватом 100% спектра DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета. Также известно, что аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч и поддерживает 65-ваттную беспроводную зарядку SuperVOOC 2.0 и 30-ваттную беспроводную зарядку VOOC Air.
Камера OPPO Find X3 обладает четырьмя модулями: два 50-мегапиксельных датчика Sony IMX766 с обычным и сверхширокоугольным объективами, 13-мегапиксельный датчик с 2-кратным оптическим зумом и 3-мегапиксельный с 25-кратным зумом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Смысл меряться птичками между ios и android, при разной архитектуре?
на чём основаны предположения? ах да, не на чём.
п.с.: это про эпл только можно предполагать что след смарт будет на вид таким же, kekw