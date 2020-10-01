





















Компания Harman отметила двадцатилетие выпуска первой версии акустической системы Harman Kardon SoundSticks существенным обновлением модели – привычный силуэт дополнили новыми деталями и более мощным звуком.Акустическая система Harman Kardon SoundSticks 4 сохранила узнаваемый корпус в прозрачном исполнении, но преобразилась с технической стороны. Сабвуфер получил прирост в мощности до 100 Вт, а сателлиты – обновлённые динамики.Акустика улучшилась по сравнению с предыдущей версией, она получила новый купольный сабвуфер с мягкой светодиодной подсветкой. Доступны два варианта исполнения – в прозрачном корпусе с белой отделкой и в тонированном корпусе с чёрными элементами. Прирост мощности оказался существенным – более чем в три раза по сравнению с предшественником, суммарно до 140 Вт. Сабвуфер создаёт насыщенный бас в дополнение к двум стеллитам, в каждом из которых по четыре динамика для проработки средних и высоких частот. Для подключения музыкальных источников можно использовать беспроводной протокол Bluetooth или привычный аналоговый AUX-вход с разъёмом 3,5 мм.





Рекомендованная розничная цена Harman Kardon SoundSticks 4 – 19 900 рублей. Приобрести новинку можно в фирменном магазине Harman.







