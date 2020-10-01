Компания Harman отметила двадцатилетие выпуска первой версии акустической системы Harman Kardon SoundSticks существенным обновлением модели – привычный силуэт дополнили новыми деталями и более мощным звуком.
Акустическая система Harman Kardon SoundSticks 4 сохранила узнаваемый корпус в прозрачном исполнении, но преобразилась с технической стороны. Сабвуфер получил прирост в мощности до 100 Вт, а сателлиты – обновлённые динамики.
Рекомендованная розничная цена Harman Kardon SoundSticks 4 – 19 900 рублей. Приобрести новинку можно в фирменном магазине Harman.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru