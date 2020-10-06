Бренд Honor объявил о старте предзаказа на две новые модели смарт-часов— Honor Watch GS Pro с функцией построения обратного маршрута и Honor Watch ES с AMOLED-экраном. Honor Watch GS Pro стоят 19 990 рублей, а Honor Watch ES — 7 990 рублей. В период предзаказа на официальном сайте Honor покупатели Honor Watch ES могут получить скидку в размере 2 000 рублей, а при покупке Honor Watch GS Pro — наушники с активным шумоподавлением Honor Magic Earbuds в подарок.
Honor Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены аккумулятором, с которым функционируют до 25 дней без поздарядки, круглым AMOLED-экраном диагональю 1,39 дюйма, прочным корпусом, множеством режимов для различных тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для голосовой связи.
Часы предлагают более 100 режимов тренировок, включая трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег и ходьбу, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и др. Honor Watch GS Pro способны записывать данные о нагрузках и самочувствии владельца, например, общую продолжительность тренировки, среднюю скорость движения, частоту пульса, средний темп, наибольший уклон движения, расстояние, пройденное во время подъема, сожженные калории. Устройство оснащено технологиями для отслеживания показателей здоровья: функциями круглосуточного мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, продолжительности и качества сна, а также уровня стресса. Встроенная память смарт-часов позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.
Встроенный процессор Kirin A1 с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает оптимизированное управление питанием смарт-часов. Благодаря алгоритмам энергосбережения Honor Watch GS Pro способны автономно функционировать до 25 дней, при этом устройство полностью заряжается менее чем за 2 часа. Для более быстрой передачи данных при одновременном снижении энергопотребления часы поддерживают стандарт Bluetooth 5.1.
Honor Watch ES — легкие и компактные смарт-часы с насыщенным AMOLED-экраном, функциями мониторинга показателей здоровья и множеством режимов тренировок. Полноцветный сенсорный экран с диагональю 1,64 дюйма и плотностью 326 PPI защищен 2.5D-стеклом, предлагает визуальные эффекты, режим Always On Display и автоматическую регулировку яркости.
Honor Watch ES предлагают функции отслеживания показателей здоровья: круглосуточный мониторинг пульса с технологией TruSeen 4.0, мониторинг уровня стресса и фаз сна. Часы позволяют проверять прогноз погоды, управлять воспроизведением музыки и просматривать уведомления. Они способны работать до 10 дней на одной полной зарядке и в течение одной недели, если устройство находилось в режиме быстрой зарядки 30 минут. При работе со смартфонами доступна функция «Персонализированный циферблат», которая позволяет использовать в качестве циферблата индивидуальные фотографии или изображения.
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