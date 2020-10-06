







































Бренд Honor объявил о старте предзаказа на две новые модели смарт-часов— Honor Watch GS Pro с функцией построения обратного маршрута и Honor Watch ES с AMOLED-экраном. Honor Watch GS Pro стоят 19 990 рублей, а Honor Watch ES — 7 990 рублей. В период предзаказа на официальном сайте Honor покупатели Honor Watch ES могут получить скидку в размере 2 000 рублей, а при покупке Honor Watch GS Pro — наушники с активным шумоподавлением Honor Magic Earbuds в подарок.Honor Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены аккумулятором, с которым функционируют до 25 дней без поздарядки, круглым AMOLED-экраном диагональю 1,39 дюйма, прочным корпусом, множеством режимов для различных тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для голосовой связи.Honor Watch GS Pro предлагает ряд технологий и функций, в числе которых — построение обратного маршрута. Встроенные системы двойного спутникового позиционирования Honor Watch GS Pro помогут записать пройденный маршрут, а после достижения места назначения — определить путь назад. Устройство также оповестит об отклонениях от маршрута и выдаст предупреждение. Во время путешествия также можно использовать встроенный высотомер, компас, функции прогноза погоды и данных о продолжительности светового дня.Honor Watch GS Pro получили 14 сертификаций международного стандарта военного MIL-STD-810G. Эти смарт-часы Honor Watch GS Pro защищены от загрязнений, проникновения влаги, песка и пыли, способны противостоять перепадам давления и температуры, ударам и вибрациям, воздействию солевого тумана, а также длительному нахождению под солнечными лучами и под водой.Часы предлагают более 100 режимов тренировок, включая трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег и ходьбу, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и др. Honor Watch GS Pro способны записывать данные о нагрузках и самочувствии владельца, например, общую продолжительность тренировки, среднюю скорость движения, частоту пульса, средний темп, наибольший уклон движения, расстояние, пройденное во время подъема, сожженные калории. Устройство оснащено технологиями для отслеживания показателей здоровья: функциями круглосуточного мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, продолжительности и качества сна, а также уровня стресса. Встроенная память смарт-часов позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.Встроенный процессор Kirin A1 с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает оптимизированное управление питанием смарт-часов. Благодаря алгоритмам энергосбережения Honor Watch GS Pro способны автономно функционировать до 25 дней, при этом устройство полностью заряжается менее чем за 2 часа. Для более быстрой передачи данных при одновременном снижении энергопотребления часы поддерживают стандарт Bluetooth 5.1.Honor Watch ES — легкие и компактные смарт-часы с насыщенным AMOLED-экраном, функциями мониторинга показателей здоровья и множеством режимов тренировок. Полноцветный сенсорный экран с диагональю 1,64 дюйма и плотностью 326 PPI защищен 2.5D-стеклом, предлагает визуальные эффекты, режим Always On Display и автоматическую регулировку яркости.Для занятий спортом часы оснащены 95 различными режимами тренировок с автоматическим определением статуса, включая 10 профессиональных режимов с персональными инструкциями (в т. ч. ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание) и 85 индивидуально настроенных режимов. Также в Honor Watch ES доступна функция виртуального тренера, предлагающая пользователям 12 анимированных программ тренировок и 44 анимированных упражнения.Honor Watch ES предлагают функции отслеживания показателей здоровья: круглосуточный мониторинг пульса с технологией TruSeen 4.0, мониторинг уровня стресса и фаз сна. Часы позволяют проверять прогноз погоды, управлять воспроизведением музыки и просматривать уведомления. Они способны работать до 10 дней на одной полной зарядке и в течение одной недели, если устройство находилось в режиме быстрой зарядки 30 минут. При работе со смартфонами доступна функция «Персонализированный циферблат», которая позволяет использовать в качестве циферблата индивидуальные фотографии или изображения.Honor Watch GS Pro и Honor Watch ES будут доступны для предзаказа с 7 по 15 октября в интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда. В период предзаказа при добавлении продукта в корзину в интернет-магазине Honor пользователи получат скидку в размере 2 000 рублей при заказе Honor Watch ES и наушники с активным шумоподавлением Honor Magic Earbuds в подарок при покупке часов Honor Watch GS Pro. Обе новинки поступят в продажу 16 октября.