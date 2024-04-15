Первые функции ИИ в iOS 18 будут работать без облака

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что первый набор новых функций искусственного интеллекта Apple в iOS 18 вообще не будет зависеть от облачных серверов.По словам Гурмана, многие нововведения будут полностью локально работать на самих устройствах. Судя по всему, в большой языковой модели Apple вовсе нет компонента облачной обработки. Тем не менее для некоторых функций генеративного ИИ производитель iPhone будет обращаться к Google Gemini или другой нейросети.Ранее стало известно, что Apple ведёт переговоры с Google, OpenAI и китайской Baidu, о потенциальном партнёрстве в области генеративного ИИ. Скорее всего, в iOS 18 не будет собственного чат-бота AppleGPT.Вполне вероятно, что в будущем Apple запустит собственный генеративный ИИ, поскольку аналитики Мин-Чи Куо и Джефф Пу неоднократно говорили об активной закупке ИИ-серверов компанией.Apple должна представить iOS 18 и другие обновления ПО на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.