Техника для создания здорового микроклимата (воздухоочистители и увлажнители воздуха)

Умные устройства для ухода за домом и одеждой (роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, паровые швабры, отпариватели для одежды)

Кухонная техника (чайники, электрогрили, блендеры ручные и стационарные, электрическая печь, Су-Вид, вакуумные упаковщики)

Гаджеты для личной гигиены (электрические зубные щетки и ирригаторы)







Новый бренд умной бытовой техники AENO выходит на рынок в России. Первыми продуктовыми категориями, доступными покупателям уже стали воздухоочистители и паровые швабры. Полный ассортимент компания планирует представить в первом квартале 2022 года.AENO — это современная и функциональная бытовая техника для дома. Модели с лаконичным дизайном вписываются в любой интерьер. Все продукты компании созданы в едином стиле и сочетаются друг с другом.Устройства AENO разработаны и произведены в Китае. В ассортименте бренда широкий спектр категорий:Покупатели продукции AENO получат 2 года гарантийного обслуживания. Некоторые устройства уже доступны в Ozon, DNS, Wildberries, М.Видео.