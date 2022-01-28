AENO

Новый бренд умной бытовой техники AENO выходит на рынок в России. Первыми продуктовыми категориями, доступными покупателям уже стали воздухоочистители и паровые швабры. Полный ассортимент компания планирует представить в первом квартале 2022 года.

AENO — это современная и функциональная бытовая техника для дома. Модели с лаконичным дизайном вписываются в любой интерьер. Все продукты компании созданы в едином стиле и сочетаются друг с другом.

Устройства AENO разработаны и произведены в Китае. В ассортименте бренда широкий спектр категорий:
  • Техника для создания здорового микроклимата (воздухоочистители и увлажнители воздуха)
  • Умные устройства для ухода за домом и одеждой (роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, паровые швабры, отпариватели для одежды)
  • Кухонная техника (чайники, электрогрили, блендеры ручные и стационарные, электрическая печь, Су-Вид, вакуумные упаковщики)
  • Гаджеты для личной гигиены (электрические зубные щетки и ирригаторы)
Покупатели продукции AENO получат 2 года гарантийного обслуживания. Некоторые устройства уже доступны в Ozon, DNS, Wildberries, М.Видео.


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