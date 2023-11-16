В России появился планшет TCL TAB 10 Gen2 — для работы, учебы и развлечений

Александр


Бренд TCL расширил в России линейку планшетов TCL TAB. Модельный ряд пополнился вторым поколением планшета — TCL TAB 10 Gen2. Новинка оснащена экраном с разрешением FHD+ с поддержкой фирменной технологии улучшения изображения TCL NXTVISION. Планшет подойдет для комфортного потребления контента на протяжении длительного времени и укомплектован встроенным аккумулятором на 6000 мА‧ч. Для зарядки используется разъем USB-С. Корпус с прямыми гранями выполнен из алюминия, что позволяет снизить вес устройства без ущерба для прочности.

IPS-экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением FHD+ поддерживает работу с активным стилусом и мультитачем до 10 точек. Технология NXTVISION оптимизирует отображение картинки в различных сценариях использования (видео, текст, игры) и поддерживает дополнительные режимы — «Режим чтения», «Защита зрения», «На солнце», а также позволяет настраивать цветовую гамму и температуру. Для более комфортного просмотра видео планшет оборудован двумя динамиками. Микрофон вместе с камерой разрешением 5 Мп подойдут для общения с близкими и коллегами по видеосвязи, тыловая камера с автофокусом и разрешением 8 Мп может использоваться как портативный сканер. Android 13 позволяет устанавливать актуальные версии приложений из Google Play и поддерживает сервисы Google.



«Сердцем» TCL TAB 10 Gen2 стал 8-ядерный процессор MediaTek MT8768V/WE с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц. Объём оперативной памяти для всех комплектаций составляет 4 ГБ, а встроенный накопитель доступен в двух модификациях: 64 или 128 ГБ. Память можно увеличить на 1 ТБ благодаря слоту для карты microSD. Аккумулятор на 6000 мА‧ч позволяет смотреть контент со стриминговых видеосервисов до 9 часов без перерыва.

Для подключения к интернету поддерживаются стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а версия с 4G-модемом работает в мобильных сетях связи и поддерживает звонки. Для подключения периферийных устройств используется Bluetooth 5.0.

Планшет TCL TAB 10 Gen2 в черном цвете и с чехлом в комплекте уже доступен на Ozon:

  • TCL TAB 10 Gen2 LTE 4 + 64 ГБ — 14 990 рублей
  • TCL TAB 10 Gen2 WiFi 4 + 128 ГБ — 13 990 рублей


TCL TAB 10 Gen2 WiFi 4 + 64 ГБ появится в продаже в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей. В конце декабря 2023 года ожидаются поставки младшей модели TCL TAB 10L Gen2 в модификации 3 + 32 ГБ.
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