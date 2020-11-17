







Российское подразделение компании ZTE представило смартфон ZTE Blade V2020 Smart. Это улучшенная версия модели ZTE Blade V2020, которая была выпущена ранее в этом году. Устройство оснащено 6,82-дюймовым дисплеем, четырьмя камерами и аккумулятором емкостью 5000 мАч.ZTE Blade V2020 Smart оснащён восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с умным режимом энергосбережения. Новинка работает под управлением Android 10.ZTE Blade V2020 получил большой дисплей с разрешением HD+. Производитель уверяет, что формат экрана с соотношением сторон 20,5:9 при диагонали 6,82 дюйма удобен для чтения, работы с документами и пролистывания социальных сетей.





Изменяя глубину резкости снимков, можно редактировать цветопередачу и контрастность фона, чтобы добиться более интересного художественного эффекта. Таким образом, пользователь сможет экспериментировать с мобильной съемкой. Фронтальная камера с разрешением 8 МП поддерживает технологию HDR для повышения чёткости и подчеркивания естественной яркости освещения.



Для безопасного доступа к телефону кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальцев. При наличии OTG-кабеля устройство может выполнять функцию пауэрбанка и заряжать другие гаджеты.



ZTE Blade V2020 Smart появится в продаже 20 ноября 2020 года и будет доступен в двух расцветках — серый металлик и тёмно-синий. Ориентировочная цена составит 13 490 рублей, но до 31 декабря 2020 года в сети «Связной», онлайн-магазинах и региональных магазинах электроники этот смартфон можно будет приобрести по спеццене 12 490 рублей.



Технические характеристики





Процессор: Unisoc SC9863A, восемь ядер по 1,6 ГГц

Операционная система: Android 10

Дисплей: 6,82 дюйма, HD+, 20,5:9

Основная камера: 16 МП (F/1.8), ультраширокоугольная камера 8 МП (F/2.2), макрокамера 2 МП (F/2.4), боке-камера 2 МП (F/2.4)

Фронтальная камера: 8 МП (F/2.0)

Аккумулятор: 5000 мАч

Разъемы: USB Type-C, аудиоразъём 3,5 мм, слот для карты памяти microSD

Габариты: 173,4×78×9,2 мм

Память: 4 ГБ + 64 ГБ

Дополнительные возможности: GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) NFC

Датчики: датчик приближения, датчик освещения, компас, акселерометр, гироскоп, сканер отпечатка





