Компания HARMAN представила в России новое поколение популярной модели в линейке портативных акустических систем JBL Flip. Модель JBL Flip 6 немного сменила дизайн, но заметно прибавила в мощности.
Корпус JBL Flip 6 отделан фирменной износостойкой тканью и дополнен резиновым элементами по торцам для надежного размещения акустической системы на скользких и гладких поверхностях. Защита от воды и пыли по стандарту IP67 позволяет колонке выдержать краткосрочные погружения на глубину до 1 метра. Передавать контент на JBL Flip 6 можно попеременно с двух устройств без проводов по Bluetooth 5.1 без необходимости отключения. Для управления воспроизведением на верхней грани предусмотрены прорезиненные рельефные кнопки.
Акустическое оформление новинки было переработано — в дополнение к уже привычному динамику в форме суперэлипса 45×80 мм установлен 16-мм твитер. Общая выходная мощность составляет 30 Вт (RMS), что на 50% выше показателя предшественника. Для тех случаев, когда вечеринка требует больше громкости, предусмотрена технология PartyBoost, позволяющая объединить в одну сеть неограниченное количество совместимых устройств и транслировать на них контент из одного источника. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы без перерыва.
Зарядный порт USB-С теперь дополнен защитной системой: в случае, если на контактах осталась вода, JBL Flip 6 сообщит о невозможности зарядки звуковым сигналом. Останется просушить колонку, после чего восполнять энергию в привычном режиме.
«Среди всей портативной линейки JBL модель Flip всегда оставалась золотой серединой, сочетающей компактность, эргономику и громкость. Этим обусловлена её популярность — с момента первой версии продано более миллиона образцов, и при всех технологических нововведениях форм-фактор, за который JBL Flip особенно ценят пользователи, практически не поменялся. В новой итерации нам удалось получить прирост мощности на 50% за счет добавления дополнительного твитера, а обновлённый дизайн соответствует концепции всей линейки бренда», — сказал на презентации, генеральный директор «HARMAN Россия» Евгений Конов.
JBL Flip 6 представлена в белом, черном, синем, сером, розовом, бирюзовом, зеленом, красном и камуфляжном цветах. Рекомендованная розничная цена — 9 990 рублей. Приобрести JBL Flip 6 можно в официальном онлайн-магазине бренда JBL.
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