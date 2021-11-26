Флешка

Холдинг «Технодинамика», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал накопитель, информацию на котором можно уничтожить нажатием одной кнопки. С виду это обычная флешка.

Помимо чипа памяти, в эту флешку встроен электродетонатор, подключенный к элементу питания и кнопке для активации подачи энергии. После нажатия на кнопку детонатор прожигает плату памяти кумулятивным лучом энергии, уничтожая хранящиеся в ней данные. Кнопка, предназначенная для уничтожения информации, расположена на корпусе.

Производитель может выпускать накопители с любым объёмом памяти на выбор заказчика. Подчёркивается, что уничтожение данных происходит незаметно и абсолютно безопасно, поскольку корпус накопителя при этом не деформируется. «Технодинамика» планирует разработать несколько вариантов корпуса для такого накопителя, в том числе с защитой от механических и климатических воздействий. Сейчас холдинг ищет заказчиков — компании, которые захотят приобрести самоуничтожающиеся флешки для своих сотрудников.


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