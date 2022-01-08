На родине Nintendo Switch всегда имела гораздо большую популярность, нежели ее консольные собратья. Несмотря на колоссальную разницу в графике, в стране восходящего солнца больше ценится мобильность, чем качество картинки. Об этом сообщил сайт Gamesindustry.biz и предоставил впечатляющие цифры.Лидером продаж стала Nintendo Switch и ее последующие модели Lite и OLED. Портативная консоль разошлась тиражом в 5,3 миллиона экземпляров.Второе место занимает PS5 преодолев отметку почти 943 тысячи штук.На третьем месте стоит PS4 и ее 103 786 проданных консолей.Xbox Series S/X продалась количеством 95 598 штук.Данные учитывались в промежутке с 28 декабря 2020 года по 19 декабря 2021 года. Таким образом, Nintendo Switch почти в пять раз превышает количество продаж остальных консолей вместе взятых.