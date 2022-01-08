CI_NSwitch_product_switch_neon.png

На родине Nintendo Switch всегда имела гораздо большую популярность, нежели ее консольные собратья. Несмотря на колоссальную разницу в графике, в стране восходящего солнца больше ценится мобильность, чем качество картинки. Об этом сообщил сайт Gamesindustry.biz и предоставил впечатляющие цифры.

Лидером продаж стала Nintendo Switch и ее последующие модели Lite и OLED. Портативная консоль разошлась тиражом в 5,3 миллиона экземпляров.
Второе место занимает PS5 преодолев отметку почти 943 тысячи штук.
На третьем месте стоит PS4 и ее 103 786 проданных консолей. 
Xbox Series S/X продалась количеством 95 598 штук. 

Данные учитывались в промежутке с 28 декабря 2020 года по 19 декабря 2021 года. Таким образом, Nintendo Switch почти в пять раз превышает количество продаж остальных консолей вместе взятых. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Gamesindustry.biz Gamesindustry.biz

Ссылки по теме:

Не ждите продолжения Days Gone. Об этом рассказал бывший директор студии Не ждите продолжения Days Gone. Об этом рассказал бывший директор студии

Названы лучшие игры 2021 года для ПК. Лидер удивил Названы лучшие игры 2021 года для ПК. Лидер удивил

Опубликован список лучших консольных игр. Эксклюзивы стали не нужны? Опубликован список лучших консольных игр. Эксклюзивы стали не нужны?