Компания Doogee выпустила в продажу смартфон S59 Pro. Он обладает более чем приличными характеристиками, защищён от внешних воздействий и держит заряд очень долго.
Doogee S59 Pro получил процессор MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти объёмом до 256 ГБ и камеру, собранную из четырёх модулей. Диагональ экрана пока неизвестна, но вряд ли стоит ожидать что-нибудь меньше 6 дюймов.
Ёмкость аккумулятора составляет 10 050 мА·ч. Этого, по заявлению производителя, хватит на 18 часов игры, 50 часов прослушивания музыки, 18 часов просмотра видео, 47 часов разговора по телефону или 768 часов работы в режиме ожидания. На практике такой смартфон придётся заряжать раз в неделю или чуть чаще.
Doogee S59 Pro можно купить за 199 долларов по предзаказу непосредственно у производителя с бесплатной доставкой, а в дальнейшем цена вырастет. На своём сайте компания проводит розыгрыш нескольких смартфонов за выполнение простых заданий, вроде подписки на её страницы в различных соцсетях.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru