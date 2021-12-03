Apple выпустила обновленные версии операционных систем iOS 15.2 Beta 4, iPadOS 15.2 Beta 4, tvOS 15.2 и watchOS 8.3 для разработчиков. 

Компания активно работает над устранением ошибок из предыдущих версий операционных систем. И кажется, она испытывает с этим проблемы — новая тестовая сборка iOS 15 вышла спустя более двух недель с момента выпуска предыдущей, кроме того, апдейт был представлен не традиционно во вторник, а в четверг. 

Главные нововведения в iOS 15.2 Beta 4 и iPadOS 15.2 Beta 4: 
  • Отчет о конфиденциальности
  • Отслеживание переписки несовершеннолетних в iMessage 
  • Уведомление о слежке в «Локаторе» 
  • Скрытие своего email-адреса в приложении «Почта» 
В watchOS 8.3 и tvOS 15.2 новых возможностей не найдено. Видимо, Apple сфокусировалась исключительно на устранении ошибок в них. 


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