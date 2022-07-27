Вышли новые бета-версии iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura и tvOS 16. Что нового?

Apple выпустила iOS 16 beta 4 и iPadOS 16 beta 4 для разработчиков. Номер сборки — 20A5328h. Также для установки доступны macOS Ventura 13 Beta 4 (22A5311f), watchOS 9 beta 4 и tvOS 16 beta 4.На iOS 16 в приложении iMessage теперь можно редактировать сообщения, отменить отправку и пометить как прочитанное, не открывая диалог. В FaceTime появилась возможность передавать вызовы с iPhone на iPad или Mac.В macOS 13 Ventura с помощью iCloud Share вы можете предоставить доступ к облачному хранилищу семье, настроив права доступа для каждого из них.Apple TV теперь совместима с Nintendo Switch. С tvOS 16 наконец-то будет поддерживать контроллеры Joy-Con и Pro Controller. Появилась поддержка HDR10+, в Apple Fitness+ теперь отображается интенсивность тренировки.