Apple iOS 16

Вышли новые бета-версии iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura и tvOS 16. Что нового?

Денис
Снимок экрана 2022-07-27 в 20.30.57.png

Apple выпустила iOS 16 beta 4 и iPadOS 16 beta 4 для разработчиков. Номер сборки — 20A5328h. Также для установки доступны macOS Ventura 13 Beta 4 (22A5311f), watchOS 9 beta 4 и tvOS 16 beta 4. 

На iOS 16 в приложении iMessage теперь можно редактировать сообщения, отменить отправку и пометить как прочитанное, не открывая диалог. В FaceTime появилась возможность передавать вызовы с iPhone на iPad или Mac. 

В macOS 13 Ventura с помощью iCloud Share вы можете предоставить доступ к облачному хранилищу семье, настроив права доступа для каждого из них. 

Apple TV теперь совместима с Nintendo Switch. С tvOS 16 наконец-то будет поддерживать контроллеры Joy-Con и Pro Controller. Появилась поддержка HDR10+, в Apple Fitness+ теперь отображается интенсивность тренировки. 


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Комментарии

+2
iMorphey
Всё новое и фиксы описаны в документации к выпуску. На английском, но это не проблема.
27 июля 2022 в 22:36
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков
По мне так плавнее стало работать. Лагает меньше.
27 июля 2022 в 23:14
#
+240
mr.panda Вася Вотафаков
Согласен, анимация планеты при разблокировке теперь плавно отрисовывает если шторку туда-сюда гонять
27 июля 2022 в 23:27
#
banditos
+85
banditos
Что нового!?
Только профиксили и незачем распинать из позапрошлого.
Прошлую бэтку не озвучили;)
28 июля 2022 в 00:09
#
banditos
+85
banditos banditos
Только заметил этот пунктик
Ответы на угрозы)
28 июля 2022 в 00:13
#
Игорь
+27
Игорь
На предыдущей версии я не мог установить разные обои на "домой" и экран блокировки. Был глюк, меняло на обеих экранах. Здесь все работает. На часы обновление не пришло.
28 июля 2022 в 00:25
#
+80
itsMadMikey Игорь
На часы не было. Ошибка в заголовке.
28 июля 2022 в 04:25
#
+849
mayor42
А как камера? Запускается? У меня на 12 про камера запускается только с экрана блокировки и то надо несколько раз тапнуть по экрану...
28 июля 2022 в 04:57
#
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